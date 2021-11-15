Сикорский рассказал о ходе расследования катастрофы самолета АН-12 под Иркутском

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Глава белорусского Департамента по авиации Артем Сикорский прокомментировал ход расследования катастрофы самолета АН-12 под Иркутском.

Артем Сикорский: «В настоящее время расследование проводится Межгосударственным авиационным комитетом, наши представители принимают участие. Говорить о каких-то выводах в настоящее время преждевременно. О чем точно можно говорить? Воздушное судно находилось на курсе, на глиссаде, заходило уже на посадку. Воздушное судно было в посадочной конфигурации. Ситуация, которая стала катастрофической, развивалась буквально в считанные секунды. В этот короткий промежуток времени экипажу просто не хватило ни времени, ни высоты исправить ту ситуацию, которая произошла. Это сейчас очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна. Мы рассчитываем получить параметрическую информацию из межгосударственного авиационного комитета, нам это необходимо, чтобы мы сымитировали эти ситуации на тренажере для лучшего понимания экспертами, что все-таки произошло в последние секунды на борту АН-12. Эта процедура позволит экспертам четко понять, что произошло, и сделать необходимые выводы, чтобы подобные ситуации не происходили впредь».