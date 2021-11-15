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Сикорский рассказал о ходе расследования катастрофы самолета АН-12 под Иркутском
Источник материала: ОНТ
Глава белорусского Департамента по авиации Артем Сикорский прокомментировал ход расследования катастрофы самолета АН-12 под Иркутском.
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Глава белорусского Департамента по авиации Артем Сикорский прокомментировал ход расследования катастрофы самолета АН-12 под Иркутском. Артем Сикорский: «В...
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