Сикорский о докладе ICAO: мы практически уверены, что данных голосовых переговоров пилота Ryanair внутри кабины нет

Источник материала: ОНТ

И снова перенесли. Это об итоговом докладе ICAO по инциденту с самолетом Ryanair в Минске. Все новые и новые сроки отчета Международная организация гражданской авиации обозначала не раз.

Теперь – начало 2022-го с дипломатической оговоркой: «О точной дате сообщим дополнительно». Получается, что Евросоюзу хватило всего одного дня, чтобы признать Беларусь виновной в посадке того самого самолета, а полгода оказалось мало, чтобы подвести под это юридическую базу. Получается, сказать нечего? Этот вопрос был адресован главе белорусского Департамента по авиации Артему Сикорскому.





Артем Сикорский: «Действительно, сказать нечего. Смотрите: перенесли на январь 2022 года два вопроса белорусских. Первый вопрос – материалы самого расследования. Они ссылаются на то, что белорусской стороной предоставлен большой объем информации, им не хватает времени, чтобы все это проанализировать. Они же заявляют о том, что им определенной информации не хватает. Какой это информации? Мы сейчас практически уверены, что данных с борта воздушного судна, а именно голосовых переговоров пилота внутри кабины, их нету. Польская сторона, самолет зарегистрирован в Польше, и ирландская сторона, сторона-эксплуатанта, компания Ryanair, они эти данные не предоставили. Это раз. Второй вопрос – жалоба Республики Беларусь на нарушение рядом стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси, Чикагской конвенции. Статья 11 четко указывает, что не могут вводиться санкции по дискредитирующему признаку, а именно по национальному признаку. Ведь запретили полеты самолетов, зарегистрированных в Республике Беларусь. Мы эту жалобу подали, и она должна быть рассмотрена 12 ноября, это было решение совета ICAO. Однако уже по привычному сценарию наши западные партнеры буквально за ночь делают протокол, сами его согласовывают, ни с кем не переговаривают, снимают с повестки 12 ноября рассмотрение белорусской жалобы и переносят ее опять на январь. При этом, несмотря на то, что наши партнеры – представители России и Китая, категорически возражали против развития такой ситуации. Хотелось бы высказать слова благодарность за смелость и мужество представителям двух этих стран, которые работают на передовой и защищают не только интересы своих государств, но защищают правду и закон».

Сикорский выразил надежду, что оба белорусских вопроса будут рассмотрены ICAO и новых переносов итогового доклада ICAO не произойдет.

Артем Сикорский: «Вы знаете, сколько уже лет расследуется катастрофа MH17 над Донецком, уже восьмой год пошел. Конечно, рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и будут рассмотрены два белорусских вопроса, будет ответ окончательный, который четко расставит все точки над “i”. Что все-таки будет рассмотрена белорусская жалоба, и ICAO примет действенные меры, чтобы снять дискредитирующие, дискриминационные санкции в отношении Беларуси».

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