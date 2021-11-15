Как Польша «кормит» всех фейками и шантажирует Запад? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Приветствую. И давайте сначала, возможно, логике предыдущего информационного блока вопреки, я-таки поздравлю Польшу с Днем ее независимости. Ведь что-что, а за минувшую неделю страна белого орла – птица, как известно, не без гонора – доказала многим, и побольше, чем за предыдущие многие годы, что от нее, в смысле от ее людей, от их мнения, да, впрочем, и от ее властей – мало что зависит... Причины этим двум крайностям, правда, разные.





И если с простыми поляками все просто, их просто отрезали от информации, поставив перед выбором: бояться и ненавидеть… или ненавидеть без всякой боязни, потому-то нацики по Варшаве и гуляют открыто. А вот с Варшавой официальной – тоже ничего сложного нет. Есть Беларусь, которую Польша пыталась качнуть. Есть Европа Западная. Та, что пытается сейчас качнуть Польшу в нужную Берлину сторону. И есть США, которые непоколебимы в своей уверенности, что могут вертеть Польшей, пока ее не укачает, все равно ведь не отвертится. Не с Берлином же Варшаве той дружить. Вопрос был, как создать в Польше такую ситуацию. И здесь всем заинтересованным, Польше в первую очередь, новые медийные технологии в помощь. А именно потоковое производство фейков. В случае этой недели – вокруг беженцев.

Простой пример. В пике кризиса середины прошлого десятилетия Германия за год приняла на грудь своей муттер миллион человек. И, по словам муттер, справилась. Сейчас, когда тот кризис официально в ЕС схлынул, речь в год на всю Европу идет о сотне тысяч прибывших перемещенных. Крупнейший лагерь в Греции был, пока не сгорел, на 13 тысяч душ. Только за два дня из Франции в Британию нелегально перебрались около двух тысяч. За два дня.

А вот власти Польши неделю пугают всех вокруг и сами, кстати, пугаются «беспрецедентным» числом в три-пять тысяч у границы. При том, что в саму Польшу никто из этих тыщ не собирается вовсе. Фейк? Однозначно! Но если бы не он, кто бы о той Варшаве в ее противостоянии с Берлином, Брюсселем, а заодно и с Минском и Москвой вспомнил бы. А так польские власти могут делать, что хотят. Вплоть до сбора на границе с Беларусью беспрецедентной группировки войск, включая ПВО и прочую технику. И кто им что скажет?

Вот хотят польские власти говорить о бесчеловечности белорусов – говорят. При этом сами стакан воды своим солдатам на границе подадут. А беженцам – нет! Ночью прожекторы и громкоговорители включают, чтобы не заснули люди. И чтобы европейцы не замолчали вопрос, кто в ЕС самый несчастный. А то они ж, польские власти, гуманисты! А вы что, в кризисе с беженцами «За Беларусь»? Быть «За Беларусь» сейчас в Европах нельзя. Потому властям Польши этот фейк создавать и транслировать на Европу и Беларусь можно.

Или вот хотят польские власти утверждать, что Беларусь открыто скрывает коварные планы – говорят. И с их стороны к себе никаких претензий, они же еврозащитники! Вон даже CNN американскому на проблему с белорусской стороны смотреть пришлось – их поляки тоже на выстрел к себе не пустили. Можно сказать, последний chance сказать правду у CNN был. Ну, правда, что-то сказали.

Да что пресса? Правозащитников немецких и чиновников из Еврокомиссии не подпустили поляки. А вот правду, с точки зрения Варшавы, о проблеме скрываем… мы. Такой вот чистый их фейк! И вот уже после визита ООНовцев и прочих международников к беженцам с белорусской стороны… несколько стран в ООН от Беларуси требуют международников пропустить! А от Польши никто ничего требовать не должен – она ж «Запад защищает».

Да и риторика самой Польши, чтобы лишнего не замечать, ровно для этого подобрана. Про тело сирийца, которого в Польше нашли их военные, в их СМИ пишут, «нашли у белорусской границы». И виноват, понятно кто… И на слова представителя «Врачей без границ» в британской «Гардиан» о том, что поляки-защитники беженцев избивали, на Западе реакции – ноль. Потому что это не фейк. А правда, она, как газ, глаза ранит. Потому никому не нужна.

Или «Евроньюс», который в симпатиях к Беларуси обвинить не выйдет, делает репортаж, а над ними поляки-силовики смеются. И говорят, что вы Польше сделаете, пока мы вас от придуманной нами для вас проблемы защищаем?

И главное в этой ситуации, если бы Польша всего лишь соблюдала законы – международные, европейские и/или польские – проблемы у беженцев бы не было. Вот у Польши были бы. Ей бы припомнили, что она законы нарушает. А так, пока она законы нарушает, у нее проблем нет. Потому что фейками и газом Варшава «защищает» Запад от созданной Западом волны беженцев.

Но и выбора у Польши нет. И безвыходность ситуации некоторые понимают. Все в том же «Евроньюсе» вот польская активистка Калина Цварног говорит об этом открыто. Замечу, не в польской прессе, и понятно почему…

Ну, не хотите вы играть по таким «правилам Лукашенко», играйте по другим. Сами решите вопрос. Или пропустите беженцев в Германию, как Мюнхен просит. Но нет. Польша на это пойти не может, потому что это тоже будет по «правилам Лукашенко». Ведь он когда еще говорил, что это Запад создал проблему беженцев – Западу этих людей обустраивать, обогревать, кормить.

И вот поэтому от Варшавы в ее День независимости ничего не зависит. Ей ведь ничего, кроме фейков и шантажа Запада, не остается. Пока весь Запад всех ее проблем не решит. Или пока муттер всея Германии не вмешается…

А в ситуации этой только людей жалко. Особенно всех. И даже простых рядовых поляков.

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