ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз по валютам: какими будут курсы в обменниках во второй половине ноября

15.11.2021 07:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: какими будут курсы в обменниках во второй половине ноября
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Прогноз по валютам: какими будут курсы в обменниках во второй половине ноября – На прошедшей неделе важнейшим фактором на внешних валютных рынках было снижение евро. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1570 до 1,1440, или на 1,1%.

Российский рубль чуть снизился к доллару и заметно укрепился к евро. Доллар в России подорожал с 71,7 до 71,9 российского рубля, или на 0,2%. При этом евро подешевел с 82,9 до 82,2 российского рубля, или на 0,9%.

В результате таких движений доллару удалось незначительно подорожать к белорусскому рублю. Доллар вырос за неделю на 0,01%. При этом евро снизился на 1,07%, а российский рубль подешевел на 0,2%.

Вследствие таких изменений после одной недели роста валютная корзина снизилась к белорусскому рублю на 0,31%. К концу недели евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.


Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба


На начавшейся неделе, вероятно, падение евро на мировых рынках продолжится.

И в этом случае доллар может остаться вблизи 2,45 белорусского рубля,

евро может снизиться до 2,77 белорусского рубля,

а российский рубль может подешеветь до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евро и российский рубль на минувшей неделе на белорусском валютном рынке подешевели, а вот доллар подрос. Каким будет движение иностранных валют во второй...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Польша «кормит» всех фейками и шантажирует Запад? Рубрика «Антифейк»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by