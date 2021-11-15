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Прогноз по валютам: какими будут курсы в обменниках во второй половине ноября
Источник материала: Myfin
– На прошедшей неделе важнейшим фактором на внешних валютных рынках было снижение евро. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1570 до 1,1440, или на 1,1%.
Российский рубль
чуть снизился к доллару и заметно
укрепился к евро. Доллар в России
подорожал с
71,7 до 71,9 российского
рубля, или на 0,2%. При этом
евро
подешевел
с 82,9 до 82,2
В результате таких движений доллару удалось незначительно подорожать к белорусскому рублю. Доллар вырос за неделю на 0,01%. При этом евро снизился на 1,07%, а российский рубль подешевел на 0,2%.
Вследствие таких
изменений после одной недели роста
валютная корзина снизилась к
На начавшейся неделе, вероятно, падение евро на мировых рынках продолжится.
И в этом случае
а
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Евро и российский рубль на минувшей неделе на белорусском валютном рынке подешевели, а вот доллар подрос. Каким будет движение иностранных валют во второй...
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