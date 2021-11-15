Банковский дайджест: ограничения по картам в Беларуси, скандал в Barclays, итоги локдауна

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НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Payoneer активно идет на белорусский рынок

Новости банков и финкомпаний:

Платежная система Payoneer активно идет на белорусский рынок, Сбер меняет пластик на подарки, Белагропромбанк поддерживает стартап-движение.

Сбер Банк откроет 12 ноября в Минске и областных центрах временные пункты по сбору ненужных пластиковых карт , чтобы в дальнейшем отправить их в места переработки. Взамен за заботу об экологии белорусы смогут получить модную сумку-шоппер или фитнес-бутылку для воды.

, чтобы в дальнейшем отправить их в места переработки. Взамен за заботу об экологии белорусы смогут получить модную сумку-шоппер или фитнес-бутылку для воды. Белгазпромбанк и Payoneer стали партнерами . Это поможет белорусским фрилансерам, IT-компаниям и онлайн-продавцам получать платежи в иностранных валютах так же просто, как и внутренние банковские переводы.

. Это поможет белорусским фрилансерам, IT-компаниям и онлайн-продавцам получать платежи в иностранных валютах так же просто, как и внутренние банковские переводы. Идея Банк окончательно присоединился к МТБанку.

к МТБанку. 29 октября в Министерстве экономики Республики Беларусь состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и поддержке стартап-движения и малого инновационного предпринимательства между ОАО «Белагропромбанк», Министерством экономики и Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси.

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и поддержке стартап-движения и малого инновационного предпринимательства между ОАО «Белагропромбанк», Министерством экономики и Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси. Банк БелВЭБ и Payoneer стали партнерами , чтобы обеспечить белорусским IT-компаниям, фрилансерам и онлайн-продавцам более легкий выход на международный рынок, и позволить им получать платежи в иностранных валютах (USD, EUR, GBP, AUD и другие) так же просто, как внутренние банковские переводы.







Новости финансового рынка:



Планируемые ограничения по банковским карточкам, замедление потребкредитования, риски валютного рынка и деньги ЕПАМ в белорусских банках.

31 декабря 2021 года завершается период обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года, сообщили в Национальном банке Беларуси.

обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года, сообщили в Национальном банке Беларуси. В рейтинге 100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 2021 года остался лишь один белорусский банк – Беларусбанк. И его позиция, по сравнению с прошлым годом, ухудшилась.

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 2021 года остался лишь один белорусский банк – Беларусбанк. И его позиция, по сравнению с прошлым годом, ухудшилась. В Беларуси замедляется потребкредитование .

. В Беларуси могут ввести ограничения для банковских карт по интернет-платежам и переводам.

по интернет-платежам и переводам. На заседании шестой сессии Совета Республики Нацсобрания одобрен законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».

«Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)». На конец октября 2021 г. валютный рынок Беларуси не испытывал серьезных рисков . Оснований для значительного ослабления курса белорусского рубля до конца текущего года не наблюдается. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра BEROC.

. Оснований для значительного ослабления курса белорусского рубля до конца текущего года не наблюдается. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра BEROC. EPAM рассказал, сколько денег хранит в беларусских банках . Компания EPAM опубликовала отчёт, в котором обнародовала информацию о деньгах на счетах в банках Беларуси, России, Украины, Казахстана, Армении, Грузии и Узбекистана.

БАНКИНГ vs COVID-19. Падение клиентского потока в банках

Итоги пандемии и локдауна – уход мелких банков, падение клиентского потока.

Moody’s назвало причины ухода мелких банков с российского рынка. Пандемия усилила консолидацию и конкуренцию в банковском сектор е. Консолидация банковского сектора по всему миру будет продолжаться в течение еще нескольких кварталов, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s (есть у Frank Media). Это коснется и стран СНГ, в том числе России.

е. Консолидация банковского сектора по всему миру будет продолжаться в течение еще нескольких кварталов, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s (есть у Frank Media). Это коснется и стран СНГ, в том числе России. Банки фиксируют сокращение клиентопотока , несмотря на стандартный график работы в выходные дни с 28 октября по 7 ноября, выяснили «Известия», опросив крупные кредитные организации.







ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Бигтехи на финансовом рынке

Бигтехи на финансовом рынке, новации Сбера, экспансия банка Тинькофф и исследование финтеха от Accenture.

Британский финтех-стартап Zilch, который предоставляет услуги в сегменте BNPL («купи сейчас, плати потом») , привлек $110 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, оценка компании выросла до $2 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на заявление Zilch.

, привлек $110 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, оценка компании выросла до $2 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на заявление Zilch. TCS Group (владеет «Тинькофф банком»), ранее сообщившая о планах по созданию необанка на Филиппинах, рассматривает еще два рынка в Юго-Восточной Азии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена совета директоров группы Павла Федорова.

на члена совета директоров группы Павла Федорова. Бигтехи на финансовом рынке: риски и вызовы для регуляторов . Выход крупных технологических компаний на рынок финансовых услуг делает этот рынок эффективнее, но в то же время создает риски для финансовой стабильности и конкуренции. Как регулировать бигтехи – обсудили исследователи и центробанкиры на конференции BIS.

. Выход крупных технологических компаний на рынок финансовых услуг делает этот рынок эффективнее, но в то же время создает риски для финансовой стабильности и конкуренции. Как регулировать бигтехи – обсудили исследователи и центробанкиры на конференции BIS. Почти половина российских компаний включили цифровые финансовые сервисы в топ-3 критериев , определяющих выбор коммерческого банка для работы. Значение онлайн-финансирования и цифровых банковских продуктов для корпоративных финансов в ближайшие три года будет расти, уверен российский бизнес.

, определяющих выбор коммерческого банка для работы. Значение онлайн-финансирования и цифровых банковских продуктов для корпоративных финансов в ближайшие три года будет расти, уверен российский бизнес. В рамках ребрендинга Facebook в Meta компания также переименовала свою отдельную группу, занимающуюся разработкой и созданием различных финансовых и платежных инструментов. Теперь она называется Novi.

компания также переименовала свою отдельную группу, занимающуюся разработкой и созданием различных финансовых и платежных инструментов. Теперь она называется Novi. Банковский бизнес вчера, сегодня и завтра — как он меняется в условиях цифровизации ? От каких технологий можно ожидать прорыва, а какие устарели? О перспективах цифрового рубля и экосистем, особенностях взаимодействия между государственными и банковскими платформами в цифровой экономике в интервью CNews рассказал Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления банка «Хоум Кредит».

? От каких технологий можно ожидать прорыва, а какие устарели? О перспективах цифрового рубля и экосистем, особенностях взаимодействия между государственными и банковскими платформами в цифровой экономике в интервью CNews рассказал Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления банка «Хоум Кредит». Сбер запустил первый массовый цифровой офис в России .

. «Сбер» подвёл промежуточные итоги программы Sber Digital Inside , направленной на планомерное сокращение применения в своих процессах бумажных технологий. Количество сэкономленной «Сбером» бумаги за три года действия программы составило 3,8 млн пачек, что эквивалентно примерно 160 тыс. деревьев.

, направленной на планомерное сокращение применения в своих процессах бумажных технологий. Количество сэкономленной «Сбером» бумаги за три года действия программы составило 3,8 млн пачек, что эквивалентно примерно 160 тыс. деревьев. В Узбекистане появился еще один цифровой банк — Bank Apelsin (дочерний банк «Капиталбанка»). Центральный банк сообщил о выдаче ему лицензии на право осуществления банковской деятельности.

(дочерний банк «Капиталбанка»). Центральный банк сообщил о выдаче ему лицензии на право осуществления банковской деятельности. Сбер присоединился к партнёрству Совета Европы с цифровыми компаниями.

к партнёрству Совета Европы с цифровыми компаниями. Исламский финтех-сервис Tayyab заработает в России и Турции при содействии инвестора Кенеса Ракишева.

при содействии инвестора Кенеса Ракишева. Презентация Михаила Ломтадзе на Международном ПЛАС-Форуме «Финтех без границ. Цифровая Евразия» .

. Сбербанк намерен резко сократить расходы на содержание «дочки» в Австрии и развивать в Европе цифровой банкинг, рассказал Герман Греф. Продавать оставшиеся европейские банки вслед за другими активами «Сбер» сейчас не планирует.

в Австрии и развивать в Европе цифровой банкинг, рассказал Герман Греф. Продавать оставшиеся европейские банки вслед за другими активами «Сбер» сейчас не планирует. Исследование финтеха от Accenture .

. Президент Сбербанка Герман Греф назвал самые актуальные технологии сегодня . По его мнению, это искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также технологии, необходимые для успешного зеленого энергоперехода.





ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. ESG-льготы от VISA

Карточки МИР в платежной системе ApplePay и ESG-льготы от VISA.

Apple начала принимать к оплате карты «Мир» . С апреля банки получили возможность подключать карты «Мир» к сервиcу ApplePay.

. С апреля банки получили возможность подключать карты «Мир» к сервиcу ApplePay. Система быстрых платежей VS p2p-переводы: как сервис ЦБ «отъедает» долю рынка .

. Visa представила программу льгот , ориентированных на обеспечение устойчивого развития и сокращения выбросов в атмосферу. Инициатива позволит эмитентам счетов предоставлять своим клиентам новые возможности по обслуживанию карт с целью побудить пользователей более осмотрительно тратить свои деньги и не забывать о защите окружающей среды.

ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A. Сбер распродает дочерние банки



Сбер распродает дочерние банки, украинская экспансия KASPI, банки и мета вселенная и экосистемы в мобильных банках.

Сбербанк не будет продавать «дочки» в Австрии, Германии и Чехии.

в Австрии, Германии и Чехии. Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Сербии, Словении и Хорватии.Совокупные активы продаваемых банков составляют 7,329 млрд евро, 162 филиала и около 600 тысяч клиентов.

в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Сербии, Словении и Хорватии.Совокупные активы продаваемых банков составляют 7,329 млрд евро, 162 филиала и около 600 тысяч клиентов. Банкинг двух миров. Банки не уделяли метавселенным должного внимания , пока их развитием занимались производители игр. Но теперь Facebook может быстро превратить площадку для гиков в глобальный рынок. Поэтому банкам стоит еще раз приглядеться к тому, что беспокоит электронную коммерцию.

, пока их развитием занимались производители игр. Но теперь Facebook может быстро превратить площадку для гиков в глобальный рынок. Поэтому банкам стоит еще раз приглядеться к тому, что беспокоит электронную коммерцию. Главная цель Kaspi.kz в Украине — крупнейший маркетплейс Rozetka , куда помимо одноименной компании входит и платформа Prom.ua.

, куда помимо одноименной компании входит и платформа Prom.ua. Экосистемы в мобильных банках . Какая стратегия принесет пользу рынку.

. Какая стратегия принесет пользу рынку. «Тинькофф инвестиции» запустили платформу социального трейдинга «Сигнал» в синергии с крупнейшей социальной сетью для инвесторов «Пульс». Сервис позволяет следовать за стратегиями, созданными на базе лучших инвестиционных идей от профессионалов рынка.

в синергии с крупнейшей социальной сетью для инвесторов «Пульс». Сервис позволяет следовать за стратегиями, созданными на базе лучших инвестиционных идей от профессионалов рынка. Банк России выступил за регулирование получения сервисов цифровых платформ для их участников — пользователей, продавцов, исполнителей работ. Об этом говорится в письме первого зампреда регулятора Сергея Швецова в «Опору России».

для их участников — пользователей, продавцов, исполнителей работ. Об этом говорится в письме первого зампреда регулятора Сергея Швецова в «Опору России». Сбер предложил предпринимателям облачную платформу для управления бизнесом SberCRM . Сервис предназначен для владельцев малого и среднего бизнеса и не требует специальных навыков для настройки. Платформа, оптимизирующая взаимодействие с клиентами, уже интегрирована с онлайн-банком СберБизнес.

. Сервис предназначен для владельцев малого и среднего бизнеса и не требует специальных навыков для настройки. Платформа, оптимизирующая взаимодействие с клиентами, уже интегрирована с онлайн-банком СберБизнес. Клиенты Росбанка с бизнес-картами Mastercard могут воспользоваться сервисом «Смарт» от Контур.Фокуса . Этот сервис помогает оценить вероятность приостановления операций по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).

КРИПТОЭКОНОМИКА. Криптокарты Mastercard

Цифровой рубль РФ как угроза для банков, криптокарты Mastercard, криптобиржа Revolut и криптовалюта Нью-Йорка.

Быстрое внедрение цифрового рубля и снятие ограничений на предельный объем перевода средств в цифровую валюту может привести к перетоку средств из банковской системы в размере до 9 трлн рублей, говорится в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

может привести к перетоку средств из банковской системы в размере до 9 трлн рублей, говорится в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Госдума РФ планирует начать разработку поправок в законодательство , необходимых для внедрения цифрового рубля в экономику страны. Об этом рассказывал СМИ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, поправки будут внесены как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов (Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Уголовный и Административный).

, необходимых для внедрения цифрового рубля в экономику страны. Об этом рассказывал СМИ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, поправки будут внесены как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов (Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Уголовный и Административный). Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) приступило к теоретическому изучению специфики создания и внедрения цифровой валюты центробанка. Об этом на днях заявил глава регулятора Рави Менон. По его словам, MAS уделяет особое внимание CBDC , однако не готово начать немедленный перевод экономики страны на цифровую валюту.

, однако не готово начать немедленный перевод экономики страны на цифровую валюту. Три ведущих поставщика криптовалютных услуг, Amber, Bitkub и CoinJar, в партнерстве с Mastercard запускают платежные карты . Впервые потребители и предприятия в Азиатско-Тихоокеанском регионе смогут подать заявку на получение связанных с криптовалютами кредитных, дебетовых или предоплаченных карт Mastercard, которые позволят им мгновенно конвертировать свои криптовалюты в традиционные фиатные валюты.

. Впервые потребители и предприятия в Азиатско-Тихоокеанском регионе смогут подать заявку на получение связанных с криптовалютами кредитных, дебетовых или предоплаченных карт Mastercard, которые позволят им мгновенно конвертировать свои криптовалюты в традиционные фиатные валюты. Необанк Revolut намерен создать собственную криптобиржу . Компания ищет руководителя для нового технического отдела, который займется созданием криптовалютной биржевой площадки.

. Компания ищет руководителя для нового технического отдела, который займется созданием криптовалютной биржевой площадки. В июле штат Вайоминг (США) принял закон, юридически признающий децентрализованные автономные организации (DAO) , работающих на смарт-контрактах, при условии, что они зарегистрированы в данном штате. На днях стало известно о том, что представители одной из компаний заявили о планах основать небольшое поселение «на основе блокчейна», под которое уже выделен земельный участок.

, работающих на смарт-контрактах, при условии, что они зарегистрированы в данном штате. На днях стало известно о том, что представители одной из компаний заявили о планах основать небольшое поселение «на основе блокчейна», под которое уже выделен земельный участок. Легализовать нельзя запретить: какие акценты в регулировании криптовалюты расставляют страны мира . Рассмотрели, как правительства разных стран решает проблему контроля за оборотом виртуальных активов.

. Рассмотрели, как правительства разных стран решает проблему контроля за оборотом виртуальных активов. Газета «Известия» опросила несколько российских регуляторов на тему легализации майнинга криптовалют . Идею поддержали в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме.

. Идею поддержали в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме. На платформе CityCoins начался майнинг муниципальной криптовалюты Нью-Йорка NYCCoin. Она будет применяться для реализации городских проектов и финансирования различных мероприятий в мегаполисе. Разработчики смогут создавать на основе NYCCoin умные контракты и децентрализованные приложения (dApps).

Нью-Йорка NYCCoin. Она будет применяться для реализации городских проектов и финансирования различных мероприятий в мегаполисе. Разработчики смогут создавать на основе NYCCoin умные контракты и децентрализованные приложения (dApps). Базельский комитет доработает руководство для банков по работе с криптовалютами : рассмотрит предлагаемые требования к капиталу для банков, использующих криптовалюты, и разработает более гибкий регулирующий документ.





ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И BIGDATA. Нейросеть Сбера

Технологии ИИ в борьбе за миллениумов, нейросеть Сбера и чат-банк на базе речевых технологий.

Сбер объявил об открытии своего первого научно-исследовательского (R&D) центра в Европе . Центр откроется в Берлине и будет ориентирован на привлечение высококлассных IT-разработчиков, архитекторов и специалистов в области Machine Learning.

. Центр откроется в Берлине и будет ориентирован на привлечение высококлассных IT-разработчиков, архитекторов и специалистов в области Machine Learning. Искусственный Интеллект — абсолютное оружие в борьбе за интерес миллениалов . Но неужели они настолько сложное поколение, что маркетологи вынуждены прибегать к помощи ИИ, чтобы выяснить, чего же те хотят.

. Но неужели они настолько сложное поколение, что маркетологи вынуждены прибегать к помощи ИИ, чтобы выяснить, чего же те хотят. Первый в РФ чат-банк в WhatsApp для бизнес-клиентов ПСБ запущен на базе речевых технологий BSS . В основе решения платежного функционала чат-банка для малого и среднего бизнеса в мессенджере WhatsApp — технологии омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech. Они позволили реализовать возможность выставления и оплаты счета, не выходя из мессенджера.

. В основе решения платежного функционала чат-банка для малого и среднего бизнеса в мессенджере WhatsApp — технологии омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech. Они позволили реализовать возможность выставления и оплаты счета, не выходя из мессенджера. Сбер создал первую в мире нейронную сеть ruDALL-E , которая способна создавать изображения на основе текстового описания на русском языке. Использовать ее можно для создания вариантов дизайна интерьера, стоковых изображений или векторных иллюстраций, материалов для рекламы, копирайтинга, архитектурного и промышленного дизайна.

, которая способна создавать изображения на основе текстового описания на русском языке. Использовать ее можно для создания вариантов дизайна интерьера, стоковых изображений или векторных иллюстраций, материалов для рекламы, копирайтинга, архитектурного и промышленного дизайна. Сбербанк изучает возможность перехода на российское оборудование для проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас банк применяет в основном решения американской Nvidia и опасается сложностей из-за санкций. Для обеспечения технологической независимости «Сбер» рассматривает альтернативы отечественному производству и даже покупку российского или зарубежного дизайн-центра, например тайваньской VIA Technologies.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Платеж по отпечатку пальца от Mercedes-Benz

Угрозы биометрии и платеж по отпечатку пальца от Mercedes-Benz.

Минцифры РФ утвердило перечень угроз при обработке биометрических данных.

при обработке биометрических данных. С весны 2022 года владельцы Mercedes-Benz в Европе смогут оплачивать бензин или парковку в автомобиле с помощью датчика отпечатков пальцев, рассказала компания Daimler. Автопроизводитель заключил партнерство с международной платежной системой Visa.





БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ. Фейковый токен и кибер-атаки на банки

Скандальная отставка главы Barclays, поддельные страницы банков в сети, фейковый токен и комбинированные кибер-атаки на банки.

Подавляющее большинство (98,8%) россиян имеют неполные знания о том, какую информацию о банковской карте и кому можно предоставлять и как удостовериться в безопасности сайта при покупках онлайн, что делает их уязвимыми перед мошенниками.

о том, какую информацию о банковской карте и кому можно предоставлять и как удостовериться в безопасности сайта при покупках онлайн, что делает их уязвимыми перед мошенниками. Глава Barclays Джес Стейли уйдет в отставку на фоне расследования его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, известного по уголовным делам за склонение несовершеннолетних к проституции, сообщает CNBC со ссылкой на заявление группы .

. Нелегальные кредиторы, выдающие кредиты без лицензии Банка России , постепенно переходят в онлайн-формат и выдают деньги своим заемщикам без личного присутствия, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

, постепенно переходят в онлайн-формат и выдают деньги своим заемщикам без личного присутствия, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха. Мошенники подделали официальную страницу Monobank и предлагают оформить карту.

и предлагают оформить карту. Цифровой токен, вдохновленный популярным южнокорейским сериалом от Netflix «Игра в кальмара», потерял почти всю свою ценность, поскольку оказался очевидным скамом. Мошенники заработали $3,38 млн и скрылись .

. ВТБ: мошенники стали чаще совершать комбинированные атаки на клиентов банков .

. Телефонные мошенники нашли новый способ обмана . Чтобы заполучить доверие потенциальной жертвы, злоумышленники начали предъявлять поддельные удостоверения сотрудников МВД.

. Чтобы заполучить доверие потенциальной жертвы, злоумышленники начали предъявлять поддельные удостоверения сотрудников МВД. Тинькофф и Яндекс запустили совместное решение по уведомлению клиентов о звонках мошенников . Тинькофф интегрировал платформу Tinkoff Call Defender, распознающую подмену официальных банковских номеров, в определитель номера (АОН) Яндекса. Решение позволит абонентам любых сотовых операторов получать уведомления о звонках якобы из службы безопасности Тинькофф с подменных номеров, сообщает пресс-служба банка.

. Тинькофф интегрировал платформу Tinkoff Call Defender, распознающую подмену официальных банковских номеров, в определитель номера (АОН) Яндекса. Решение позволит абонентам любых сотовых операторов получать уведомления о звонках якобы из службы безопасности Тинькофф с подменных номеров, сообщает пресс-служба банка. Эксперты по безопасности заметили, что неизвестный пользователь приобрел домен, который Альфа-банк использовал в 2019 году для предоставления сервиса «Безопасная сделка», и полностью восстановил сайт. Теперь домен может быть использован для мошенничества от лица банка .





ПРОЧЕЕ

ЦБ определился с ESG-повесткой банков, Бейонсе нанимает бывшего банкира из Goldman Sachs, почему банки неохотно кредитуют под залог интеллектуальной собствености и зеленые облигации Сбера.

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC) запретила брокерам нанимать блогеров для привлечения новых клиентов , сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомительное письмо регулятора.

, сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомительное письмо регулятора. Российские банки могут получить возможность в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать вместо них электронные версии, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат подготовило Минэкономразвития.

уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать вместо них электронные версии, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат подготовило Минэкономразвития. ЦБ определился с ESG-повесткой на ближайшие три года . Среди основных целей, поставленных Банком России на ближайшие три года, — участие в развитии необходимой инфраструктуры на рынке и создание инструментов финансирования устойчивого развития, способствование внедрению в публичных компаниях практик корпоративного управления, необходимых для ESG-трансформации бизнеса и повышения прозрачности их деятельности.

. Среди основных целей, поставленных Банком России на ближайшие три года, — участие в развитии необходимой инфраструктуры на рынке и создание инструментов финансирования устойчивого развития, способствование внедрению в публичных компаниях практик корпоративного управления, необходимых для ESG-трансформации бизнеса и повышения прозрачности их деятельности. Российские банки за девять месяцев 2021 года увеличили расходы на рекламу на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Наибольший прирост — в 2,5 раза — наблюдался у розничных банков.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Наибольший прирост — в 2,5 раза — наблюдался у розничных банков. Банк России рекомендовал кредитным организациям воздержаться от участия в недобросовестных практиках предоставления рассрочки на приобретение товаров и услуг без заключения договора потребительского займа, сообщает пресс-служба регулятора .

. Украинская «дочка» Сбербанка сменит название . В 2021 году Верховный суд Украины запретил «дочке» использовать в стране торговую марку «Сбербанк».

. В 2021 году Верховный суд Украины запретил «дочке» использовать в стране торговую марку «Сбербанк». Сбербанк и Газпромбанк прорабатывают запуск «зеленых» жилищных кредитов , сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций. Для «расцвета культуры» ищут кредиторов: почему банки неохотно дают кредиты под залог интеллектуальной собственности ?

? Бейонсе нанимает бывшего банкира из Goldman Sachs . Компания Parkwood Ventures, принадлежащая Бейонсе Ноулз-Картер, наняла Янки Лалани Ганди в качестве управляющего директора, отвечающего за инвестиции, финансы и стратегию.

. Компания Parkwood Ventures, принадлежащая Бейонсе Ноулз-Картер, наняла Янки Лалани Ганди в качестве управляющего директора, отвечающего за инвестиции, финансы и стратегию. С чистого листа: кто и зачем намеренно создает «плохие» банки . Ситуация с неработающими кредитами в Индии – одна из худших в мире.

. Ситуация с неработающими кредитами в Индии – одна из худших в мире. Сбер первым в России предложит клиентам калькулятор углеродного следа от Mastercard.

от Mastercard. Сбербанк выходит на рынок «зеленых» облигаций с дебютным выпуском размером от 10 млрд руб. Пока размещения в сегменте ESG носят скорее имиджевый характер, отмечают эксперты, так как российские инвесторы больше ориентируются на доходность инструмента, нежели его экологичность.

*партнерский материал, ООО "Софтклуб", УНП 100370603