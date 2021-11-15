|
Как работать с персональными данными законно: чек-лист
15.11.2021 11:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
До недавнего времени вопрос работы с персональными данными в Беларуси не был урегулирован на уровне комплексного нормативного правового акта. Сегодня, 15 ноября 2021 года, вступил в силу первый в стране
Что изменилось с вступлением в силу закона
1. Введено определение персональных данных.
Персональные данные — любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано.
Это определение очень схоже с определением, закрепленным в
2. Детализируются основания для обработки персональных данных.
Обработка персональных данных будет возможна при наличии согласия субъекта данных. То есть закон предусматривает согласие как главное основание для обработки данных (в отличие от GDPR, где к согласию можно обратиться, только если остальные основания, такие как жизненный интерес, договор, требования закона, публичный интерес, законный интерес, — неприменимы).
Согласие не требуется только в предусмотренных законом случаях. В частности, в рамках заключения и исполнения договора с субъектом данных, в том числе в рамках трудовых отношений.
3. Появляются требования к согласию.
Раньше согласие должно было быть получено в письменной форме, что практически невозможно для онлайн-бизнеса. Закон решает эту проблему и предусматривает, что согласие может быть дано в письменной форме, в форме электронного документа или иного документа в электронной форме, в том числе путем проставления галочки.
Закон также говорит о том, что согласие субъекта «представляет собой свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку своих персональных данных».
У компании появляется ряд обязательств по защите персональных данных:
4. Закон регламентирует вопросы передачи персональных данных.
Сейчас законодательство Республики Беларусь содержит только положение о том, что передача данных третьим лицам возможна с письменного согласия лица на такую передачу. Закон же регулирует отношения между оператором и уполномоченным лицом, а также вводит правила передачи данных за пределы Республики Беларусь.
Если вы поручаете обработку данных другому лицу от вашего имени (уполномоченное лицо), в договоре между вами и таким лицом должны быть предусмотрены:
В мировой практике такие уполномоченные лица называются «процессорами», и к ним, в частности, при определенных условиях можно отнести сервисы аналитики, рекламы, платежные сервисы и другие.
Передача данных за пределы Беларуси в страны, которые не обеспечивают надлежащий уровень защиты данных (списка таких стран пока нет, но должен быть разработан, к примеру, для ЕС такой страной является Беларусь, США и др.), будет возможна только при наличии определенных оснований. К примеру, если получено согласие субъекта данных на такую передачу, при условии, что субъект уведомлен о связанных с ней рисках.
5. У субъектов появляются права распоряжаться своими данными.
Закон дает пользователям право определенным образом распоряжаться своими данными. У пользователей появилось право на:
Напоминаем, что с марта 2021 года в Беларуси
Следующий чек-лист мы подготовили специально для тех ответственных лиц, которые занимаются приведением процессов в компании в соответствие с Законом «О защите персональных данных» (юрист, директор, бухгалтер и пр.). И расписали по шагам, что нужно было сделать бизнесу к сегодняшнему дню, чтобы работать в соответствии с законом.
Чек-лист для бизнеса: что нужно сделать
1. Назначить ответственное за работу с персональными данными лицо.
Документы: приказ о назначении и должностная инструкция/дополнения в должностную инструкцию (если это не отдельная должность).
2. Определить, в каких «точках» компания работает с персональными данными (например, HR: в данном случае речь идет о данных, которые предоставляют о себе кандидаты и работники), договоры с контрагентами, сайты, приложения, программы лояльности и прочее).
3. Определить цель каждой обработки персональных данных и убедиться, что вся запрашиваемая информация необходима для данных целей — излишние данные исключить (не запрашивать).
4. Определить надлежащее правовое основание для каждой обработки (согласие, трудовые отношения, договор, обработка общедоступных данных, требования законодательства и иное).
Документы по пп. 2, 3, 4: реестр обработки персональных данных.
5. Разработать политику обработки персональных данных в компании и сопутствующие документы, необходимые для систематизации процессов.
Документы:
6. Разработать и поддерживать в актуальном состоянии:
Документы: перечни, указанные выше.
7. Провести разграничение доступа к персональным данным.
Документы и шаги:
8. Ознакомить работников с документами из пп. 5 и 6, законодательством о защите персональных данных, провести инструктаж по работе с персональными данными. При этом не реже одного раза в 5 лет необходимо организовывать прохождение обучения по вопросам защиты персональных данных лицами, ответственными за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, а также лицами, непосредственно осуществляющими обработку персональных данных.
Документы: журнал проведения инструктажа, иные документы, подтверждающие прохождение обучения.
9. Разработать политику обработки персональных данных для сайта и (или) приложения.
Документ: политика обработки персональных данных.
10. По результатам проведенной работы внести изменения в заключенные/заключаемые документы.
Пример:
11. Оформить поручения на обработку персональных данных с уполномоченными лицами.
12. Проработать технические вопросы реагирования на запросы субъектов персональных данных (обеспечить возможность отзыва согласия, удаления данных и так далее).
13. Принимать меры по технической и криптографической защите информационных систем.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До недавнего времени вопрос работы с персональными данными в Беларуси не был урегулирован на уровне комплексного нормативного правового акта. Сегодня, 15 ноября 2021...
|
Архив (Разное)