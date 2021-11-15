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Могилевчанин взял в долг Br80 тыс. и не вернул

15.11.2021 11:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял у отца приятеля в долг Br80 тыс. и не стал отдавать. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 46-летний могилевчанин, который рассказал, что приятель его сына не отдает мужчине деньги, взятые в долг. Общая сумма составила около Br80 тыс.

Сыщики выяснили, что чужими денежными средствами завладел 26-летний индивидуальный предприниматель, ранее уже судимый за мошенничество. Оказалось, что молодой человек на протяжении последних лет жаловался своему приятелю на финансовые трудности, после чего друг посоветовал обратиться за помощью к своему отцу. В итоге несколько раз могилевчанин давал приятелю сына деньги.

Последний тратил их совершенно на другие нужды, нежели развитие бизнеса. Парень играл в автоматы и приобретал себе дорогую одежду, отдавать взятые в долг средства он не спешил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.
 
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