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Гибридная атака со стороны Запада в адрес Беларуси не прекращается. Мнение экспертов

16.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гибридная атака со стороны Запада в адрес Беларуси не прекращается. Мнение экспертов

Позвать позвали, а пропустить забыли.  Среди причин такого недобрососедского поведения Польши политологи называют несколько: давление на Беларусь накануне важного политического этапа – конституционной реформы, а также попытка открыть ворота к России – важнейшему источнику ресурсов.  


Николай Щёкин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Беларуси: «На данный момент около границы скопилась бронетехника. Летают боевые вертолеты. Конечно, есть опасность того, что люди случайно выстрелят, случайный переход того же мигранта – и произойдет непоправимое. Вся ответственность, как правильно сказал Президент на совещании, лежит полностью на руководстве Польши».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Сейчас важно понимать, что ситуация начинает переходить в некое правовое русло. Поток мигрантов и беженцев перешел в официальные  пункты пропуска. Конечно, польская сторона сейчас должна принимать решения. Это уже не какие-то действия, которые они должны там совершать или не совершать на погранполосе. Это погранпереход официальный. Конечно же, сейчас важно, чтобы не только польская сторона, но все структуры ЕС приняли оперативное решение в отношении мигрантов и беженцев. То есть они должны обеспечить им проход через погранпереход. Должны одновременно создать условия для того, чтобы их разместить на польской территории. И обеспечить им соблюдение всех норм и требований международного права в отношении беженцев, то есть обеспечить их водой, питьем, теплом. И дальше решать вопрос по их перемещению в другие страны ЕС».

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Позвать позвали, а пропустить забыли.  Среди причин такого недобрососедского поведения Польши политологи называют несколько: давление на Беларусь накануне...
 
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