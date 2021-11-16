Опрос: белорусы рассказали, что думают о происходящем на границе с Польшей

Источник материала: ОНТ

Миллионы белорусов с болью в сердце переживают трагедию беженцев, у которых нет дороги обратно, а путь навстречу счастливой жизни перекрыт колючей проволокой. Что думают о происходящем наши люди? Вот несколько мнений, которые мы услышали на минских улицах.

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