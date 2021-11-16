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Опрос: белорусы рассказали, что думают о происходящем на границе с Польшей

16.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опрос: белорусы рассказали, что думают о происходящем на границе с Польшей

Миллионы белорусов с болью в сердце переживают трагедию беженцев, у которых нет дороги обратно, а путь навстречу счастливой жизни перекрыт колючей проволокой. Что думают о происходящем наши люди? Вот несколько мнений, которые мы услышали на минских улицах.

Подробнее – в видеоинформации


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Миллионы белорусов с болью в сердце переживают трагедию беженцев, у которых нет дороги обратно, а путь навстречу счастливой жизни перекрыт колючей проволокой. Что...
 
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