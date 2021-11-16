Москва поддерживает Минск во взглядах на корень проблемы миграционного кризиса

Источник материала: ОНТ

Минск во взглядах на корень проблемы миграционного кризиса" class="one-news__figure-img">

Ключи от гуманитарного кризиса на польской границе «коллективный Запад» ищет везде, но только не в своем доме. Запустив несколько лет назад реакцию в странах Ближнего Востока, сейчас он пытается переложить ответственность за её последствия на других, строя порой нелепые конспирологические теории. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кризис с беженцами, который «организовал режим Беларуси», нужен, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Москва в этой ситуации демонстрирует союзническую позицию и поддерживает Минск во взглядах на корень проблемы.





О том, что гуманитарный кризис на белорусско-польской границе – это «многоходовочка» не только Лукашенко, но и Путина, чтобы рассорить Евросоюз и усложнить ему жизнь, Запад говорит не одну неделю. Обвинения летят из стран Балтии. МИД Британии возложил ответственность на Москву. И вот последнее заявление из США. Госсекретарь Энтони Блинкен приписал России желание Путина под прикрытием мигрантов закамуфлировать собственные планы по нападению и захвату Украины. Мол, при обострении кризиса на восточной границе Евросоюза Россия может ввести войска в Беларусь, а оттуда всего четыре часа езды на танке до Киева.

Нагнетать обстановку в ключе «перспективного» захвата Россией Украины американцы начали еще в начале ноября. Тогда издание Politico заявило о переброске танков к украинским границам, проиллюстрировав сообщение спутниковыми снимками, сделанными… в Смоленской области. То, что губерния не имеет общей границы с Незалежной, к учету не принимается. В Беларуси, по мнению американцев, например, есть даже море. В Кремле нездоровые фантазии Блинкена опровергли, несколько раз повторив, что такое заявление «в корне, в корне неправильное».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Это неверная трактовка ситуации. Хочу напомнить вам высказывание президента Путина, где он абсолютно исключил участие России к тому, что происходит с мигрантами на польской границе».

В России полагают, что несуразные обвинения из США – это признак недовольства только-только обозначившимся прямым диалогом между Беларусью и Европой. Вчерашний телефонный разговор главы нашего МИДа Владимира Макея и верховного представителям ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля явно не входил в планы тех, кто заинтересован в эскалации кризиса. Кстати, даже в Европе на заявления Блинкена отреагировали неоднозначно. Некоторые эксперты почитали это «вмешательством» США во внутренние дела Евросоюза.

На этом фоне Польша продолжает нагнетать политическую истерию. Вице-премьер страны Петр Глинский заявил о необходимости исключить и Беларусь и Россию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований.

Нет сомнений, что в развитии кризиса западные партнеры продолжат рассматривать Москву, как и Беларусь, как противника. Отношение к русским будет соответственное: на польской границе сегодня задержали съемочную группу телеканала RT France. Польские полицейские заявили, что корреспонденты работали незаконно в зоне чрезвычайного положения. Однако на законных основаниях к границе с польской стороны за всю неделю не удалось попасть ни одному журналисту.

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