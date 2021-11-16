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Россиянка умерла после похода к косметологу на дому
Источник материала: ОНТ
Жительница Тюмени умерла после посещения косметолога на дому. Возбуждено уголовное дело,
Сообщается, что 46-летняя клиентка 29 сентября отправилась к частному косметологу, после чего столкнулась с тяжелыми последствиями и умерла. У 52-летней обвиняемой, оказалось, не было ни медобразования, ни лицензии на осуществление косметологических услуг.
Косметолог обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
От каких именно услуг пострадала пациентка и с какими сложностями столкнулась, не сообщается. Следователям предстоит выяснить все детали происшествия.
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Жительница Тюмени умерла после посещения косметолога на дому. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Тюменской области. Сообщается, что 46-летняя клиентка 29...
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