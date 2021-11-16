Россиянка умерла после похода к косметологу на дому

Источник материала: ОНТ

Жительница Тюмени умерла после посещения косметолога на дому. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Сообщается, что 46-летняя клиентка 29 сентября отправилась к частному косметологу, после чего столкнулась с тяжелыми последствиями и умерла. У 52-летней обвиняемой, оказалось, не было ни медобразования, ни лицензии на осуществление косметологических услуг.

Косметолог обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

От каких именно услуг пострадала пациентка и с какими сложностями столкнулась, не сообщается. Следователям предстоит выяснить все детали происшествия.

Фото: depositphotos.com

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