Миграционный кризис на белорусско-польской границе: реакция ЕС и НАТО

Источник материала: ОНТ

Информационный фон вокруг гуманитарного кризиса на польской границе с западного направления сегодня формировали несколько заметных тем. В Брюсселе ситуацию обсуждали министры иностранных дел ЕС, тема региональной безопасности звучала в штаб-квартире НАТО. В Берлине и Лондоне прошли акции солидарности с беженцами, которых блокируют польские силовики, а вот волонтёры из польской организации «Медики без границы» сообщили, что вынуждены приостановить свою работу, так как их автомобили ночью атаковали неизвестные с холодным оружием.





Вот как выглядит приграничная территория с польской стороны. Приблизиться к границе невозможно. Она полностью под контролем силовиков. Полиция блокирует главные и второстепенные дороги, по которым в основном передвигается военная и специальная техника. Правозащитникам, волонтёрам, журналистам пути на восток отрезаны. Представители польских неправительственных организаций продолжают критиковать Варшаву за жёсткую блокаду приграничья и при этом делятся с журналистами опасениями за свои жизни. Активисты местной организации «Медики без границы» заявили, что вынуждены приостановить свою работу, так как боятся вооруженных нападений. Неизвестные люди атаковали их автомобили.

Волонтёры называют ситуацию с беженцами на польской границе гуманитарным кризисом. В странах ЕС растёт критика чиновников и поддержка людей, которые ищут защиты в странах ЕС. В Лондоне активисты второй день подряд пикетируют польское посольство, требуя от Варшавы вмешаться в ситуацию и пропустить людей к месту следования. Сотни демонстрантов собрались сегодня в столице ФРГ у Бранденбургских ворот, после чего дошли до Министерства иностранных дел, где потребовали от МИДа помощи в открытии границ и помощи соискателям убежища.

Но главные дипломаты Евросоюза сегодня работают в Брюсселе. На встрече министров много важных тем: ситуация на Балканах, в африканских странах, стратегия обороны стран ЕС и «Восточное партнёрство». Решение кризиса с беженцами на польской границе министры видят в договорённостях со странами, откуда бегут люди, просящие европейского убежища, со странами, которые осуществляют авиарейсы, и очередными санкциями в отношении Беларуси, на территории которой эти люди находятся.

Тем временем авиакомпании, которые Европейский союз пытается обвинить в перевозке нелегальных мигрантов, категорически отвергают любые нападки в свой адрес.

С чем трудно поспорить, так с данными системы воздушной обороны, которые сегодня зафиксировали движение вдоль белорусской границы двух американских разведывательных самолётов. В полётах были задействованы крылатые машины, которые взлетели с американских авиабаз в Румынии и Великобритании. Не исключено, что воздушная разведка связана с определёнными опасениями в НАТО. В альянсе сегодня заявили, что кризис на польской границе может быть отвлечением внимания от ситуации на Украине, где местные власти обвиняют Россию в наращивании военного присутствия у своих границ.

Но наблюдателей не меньше беспокоит наращивание вооружённого контингента именно с польского направления. По некоторым данным, к границе стянуты до 15 тысяч военных и больше двух тысяч полицейских. Журналисты сообщают о концентрации тяжёлого вооружения, танков и средств ПВО. В воздухе работает авиация.

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