Как популяризировать среди школьников сельхозпрофессии, придумали в Могилевской области

Источник материала: ОНТ

Фазаны, кролики, цесарки, зимний и ботанический сад. Уникальная школьная лаборатория появилась в агрогородке Семукачи Могилевской области. Ухаживать за растениями и животными в питомнике будут сами дети. Это популяризация сельхозпрофессий, приобщение к труду на земле и воспитание любви к малой родине. Проект пилотный. Если эксперимент удастся, опыт смогут перенять и другие школы области.





Несмотря на каникулы, в школе агрогородка Семукачи полно детворы. По соседству с учебными классами открылась необычная лаборатория. Четвероногие питомцы, птицы, декоративные растения и сельскохозяйственные культуры – под одной крышей. Третьеклассник Артем Долгалев в качестве подопечных выбрал кур и уток. Семья живет в деревне, и опыт по уходу за домашней птицей у мальчика есть.

В живой лаборатории поселились еще и кролики, черепахи, ежи и морские свинки. Питомцев местной школе подарил могилевский зоосад. Ухаживать за новоселами для местных школьников оказалось делом не только увлекательным, но и ответственными. Ребята изучают повадки животных, рацион кормления, создают оптимальные условия для роста и развития.

«Живая лаборатория» – это еще и богатый растительный мир. В горшках и кассетах – все разнообразие местной флоры. Хвойные, лиственные и злаковые культуры школьники будут выращивать сами. Такие полезные уроки биологии нравятся и детям, и педагогам.

В Могилевской области такой масштабный проект реализован впервые. И сельская местность выбрана не случайно. По статистике, примерно половина выпускников местной школы выбирают аграрные профессии. Педагоги уверены, что такая исследовательская работа еще больше раскроет потенциал сельской ребятни.

Одноэтажная постройка бывшего детского сада приобрела вторую жизнь. До открытия здесь живой лаборатории здание пустовало два десятка лет. Проектом сельской школы уже заинтересовались и высшие учебные заведения. В будущем для потенциальных абитуриентов даже смогут проводить выездные занятия.

«Живая лаборатория» в Семукачах – это удачная реализация поручения Главы государства по приобщению школьников к сельскому хозяйству. Если эксперимент удастся, этот опыт намерены перенять и другие сельские школы области.

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