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Про польский «беспредел», провоцирующий Берлин. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

16.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Про польский «беспредел», провоцирующий Берлин. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

Политика или человечность? Почему для Александра Лукашенко приоритет – помощь беженцам, рвущимся в Европу, тогда как в самой Европе на первое место ставят именно оторванную от людей борьбу за псевдодемократические ценности? Такими вопросами задаётся политический обозреватель Игорь Тур, ответы – в авторской программе «Пропаганда» сразу после выпуска «Наших новостей».  

Увы, несмотря на все усилия Беларуси и попытки с апреля выйти на диалог с Брюсселем по проблеме беженцев, кризис вряд ли завершится в ближайшее время. И сегодняшние события это подтверждают – несмотря на озвученные публично варианты решения, польские власти отказываются от любых действий, провоцируя уже Берлин. Ангела Меркель, похоже, будет вынуждена либо профинансировать действия Варшавы, либо заставить Анджея Дуду открыть границу. 


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Теги: Новости
 
 
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Политика или человечность? Почему для Александра Лукашенко приоритет – помощь беженцам, рвущимся в Европу, тогда как в самой Европе на первое место ставят именно...
 
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