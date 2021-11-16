Про польский «беспредел», провоцирующий Берлин. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

Источник материала: ОНТ

Политика или человечность? Почему для Александра Лукашенко приоритет – помощь беженцам, рвущимся в Европу, тогда как в самой Европе на первое место ставят именно оторванную от людей борьбу за псевдодемократические ценности? Такими вопросами задаётся политический обозреватель Игорь Тур, ответы – в авторской программе «Пропаганда» сразу после выпуска «Наших новостей».

Увы, несмотря на все усилия Беларуси и попытки с апреля выйти на диалог с Брюсселем по проблеме беженцев, кризис вряд ли завершится в ближайшее время. И сегодняшние события это подтверждают – несмотря на озвученные публично варианты решения, польские власти отказываются от любых действий, провоцируя уже Берлин. Ангела Меркель, похоже, будет вынуждена либо профинансировать действия Варшавы, либо заставить Анджея Дуду открыть границу.





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