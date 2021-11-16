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Белорусские врачи впервые спасли младенца от тяжелой пневмонии при помощи аппарата ЭКМО

16.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские врачи впервые спасли младенца от тяжелой пневмонии при помощи аппарата ЭКМО

Из роддома в реанимацию. Белорусские медики провели уникальную операцию четырехдневному младенцу. Ребенок родился с серьезной патологией легких, стандартное лечение не помогало, малышу становилось лишь хуже. Что спасло новую жизнь и как себя чувствует пациент, в нашем материале.


Заразительно зевает и с любопытством разглядывает все вокруг. Совсем недавно Алисе исполнилось два месяца. Первенцем родители не налюбуются, они так долго жали своего ребенка и едва не потеряли.

Малыш был на волоске от смерти. Экстренную помощь начали оказывать прямо в родильном зале. Подключили к ИВЛ. Стабилизировали. Но следующие три дня становилось лишь хуже, развилась пневмония. Легкие перестали выдерживать, они в буквальном смысле разрывались. 

Алисе было всего 4 дня. Аппарат, который выводит из сосудов кровь и заменят ее на ту, что обогащена кислородом, подключали почти час. Операция помогла освободить легкие от нагрузки и дала шанс зажить всем ранам и разрывам. В ту же ночь ребенка на аппарате перевезли в реанимацию детского хирургического центра. И только там мама и малышка и начали знакомиться. 

Аппарат ЭКМО и снова ИВЛ, но уже как переходный этап к восстановлению. Самостоятельно первый вдох после рождения Алиса сделала почти через два месяца.  

Сегодня на аппарате ЭКМО в столице лежит еще один маленький пациент, врачи делают все, чтобы он пошел на поправку. Для Алисы все самое страшное уже позади, она здорова и скоро будет дома рядом с мамой и папой. 

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Из роддома в реанимацию. Белорусские медики провели уникальную операцию четырехдневному младенцу. Ребенок родился с серьезной патологией легких, стандартное...
 
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