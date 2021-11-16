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Лукашенко: Мы не хотим никакого конфликта на государственной границе

16.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Мы не хотим никакого конфликта на государственной границе

Гуманитарный кризис на границе, который может превратиться в катастрофу, сегодня прокомментировал Александр Лукашенко. Наш Президент предложил быстрый и действенный способ решения проблемы, а также пообещал жесткий ответ Евросоюзу, если тот, продолжая обвинять Беларусь, примет новые санкции в отношении Минска.  


Несмотря на все вызовы, продолжается кропотливая, ювелирная работа по «дошлифовке» проекта обновленной Конституции. Сегодня во Дворце Независимости вновь говорили о том, каким быть Основному закону страны. Чтобы собрать все мнения и ожидания относительно предстоящей реформы, Александр Лукашенко предложил провести в Беларуси масштабное социологическое исследование.  

Чем меньше времени до референдума, тем чаще Президент встречается с теми, кто дорабатывает Основной закон страны. На этом этапе речь не о Конституционной комиссии, это специально созданная рабочая группа. В её составе опытные законодатели и юристы, Совет Безопасности, Администрация Президента, Аппарат Совмина и Федерация профсоюзов, помощники Главы государства. Всего – 13 человек. 

За последние 10 дней специалисты, которые занимаются доработкой проекта Конституции, во Дворце Независимости уже во второй раз. А с конца октября это уже третья их встреча с Президентом. Александр Лукашенко, как и анонсировал, уделяет этой работе много внимания, чтобы референдум прошёл в намеченные сроки – не позднее февраля будущего года. Времени немного, с учётом того, что за месяц до этого события все изменения должны быть официально опубликованы. К тому же в начале декабря проект Конституции представят для всенародного обсуждения, чтобы белорусы могли внести свои правки, если потребуется. Но, справедливости ради, мнения граждан изначально в основе реформы. Предложения специалисты собирали, оформляли, отстаивали и представили Президенту. 

Хотите, чтобы вас услышали? Будьте готовы высказаться, и не в комментариях каналов. Реальные перемены наступают точно не оттуда. 

А вот у рабочей группы с проектом Конституции всё получается. Даже самый сложный вопрос – о формировании, статусе и функциях Всебелорусского народного собрания – они проработали. К концу недели свой экземпляр будет на руках у каждого, кто входит в Конституционную комиссию.  

Новая Конституция – действительно важная для белорусов тема. Но даже её с повестки смещают чужие проблемы. Предыстория известна: вооружённые конфликты на Ближнем Востоке привели к потоку беженцев в Европу. На словах европейские политики гостеприимны, на деле – тысячи людей на границе Беларуси с Польшей уже неделю выживают не благодаря, а вопреки стараниям Евросоюза.

Только за прошлую неделю и исключительно с белорусской стороны беженцам доставили более 18 тонн продуктов питания, почти четыре тысячи одеял и тёплых вещей. По поручению Президента для обогрева им привозят дрова, и каждую такую машину беженцы разбирают за считанные минуты. Поэтому Александр Лукашенко всю поступающую помощь поручил организовать и упорядочить. Первыми её получают дети и беременные женщины, те, кто болен. Из двух тысяч беженцев – примерно столько их сейчас на границе – медицинская помощь уже понадобилась более 200. 

К помощи беженцам в Беларуси первыми подключились госорганы, но сегодня здесь и общественные организации, и трудовые коллективы. Федерация профсоюзов за неделю поставила на белорусско-польскую границу семь машин гуманитарной помощи. В ближайшие дни здесь встретят ещё 15. 

И в то время, как Запад обвиняет Беларусь в том, что ситуацию с беженцами официальный Минск создал сам, Александр Лукашенко предлагает решить эту проблему в один день. 

Мяч, что называется, на стороне Германии. И за ходом этой напряжённой и изматывающей игры следит уже весь мир. 

И ведь очевидно: если у проблемы есть решение, но с этим всё равно затягивают, то кому-то из политиков выгодно именно так.   

Судите сами. Минск тратит ресурсы, включая время, на помощь беженцам, которые не собираются у нас оставаться. Наши военные во избежание провокаций охраняют их. При этом в зарубежной прессе Беларусь демонизируют, оправдывая очередные санкции. И ведь проблему беженцев это не решит. 

При этом, говоря о санкциях, президент констатирует: отступать Беларуси некуда, и если Европа усилит давление – Минск ответит решительно. И всё же Александр Лукашенко призывает тех, кто с высоких трибун привык только рассуждать о правах человека, на деле позаботиться о людях.

Белорусы же к весне уже получат новую Конституцию. Несмотря на очередные вызовы, эта работа идёт по плану. В следующий раз во Дворце Независимости Конституционная комиссия соберётся в полном составе. 

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Теги: Минск
 
 
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Гуманитарный кризис на границе, который может превратиться в катастрофу, сегодня прокомментировал Александр Лукашенко. Наш Президент предложил быстрый и...
 
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