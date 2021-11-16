«Активный образ жизни — давно уже не только спорт»: как А1 объединил больше 2000 человек для помощи детям и экологии

Источник материала: ProBusiness



Николай Бределев. Фото: архив компании А1

В октябре завершился второй сезон благотворительной акции «100 гадзін з А1», который начался еще в первый день лета. Неравнодушные белорусы, объединенные желанием помочь детям, 50 дней плавали, бегали, ходили пешком и ездили на велосипеде, чтобы добавить время своих тренировок к общему счетчику проекта. Как только там набралось 50 000 часов, компания А1 перечислила 50 000 рублей Международной общественной организации «SOS-Детские деревни» и установила там самое современное экологическое тепловое оборудование и комплект солнечных панелей.

По итогам акции в Боровлянах также высадили сквер с именными деревьями в честь самых активных участников проекта, которые тренировались более 100 часов. Как спорт, благотворительность и экология могут дополнять друг друга, делать мир лучше и помогать бизнесу развиваться? Обсудили это с начальником управления общественных связей и ESG компании А1 Николаем Бределевым.

«Возможность помочь, просто занимаясь любимым видом спорта»

— Спорт, помощь детям, экология, городская инфраструктура — этот проект затрагивает много не связанных на первый взгляд тем. Как вообще возникла его идея?

— В начале 2020 года мы задумали провести масштабную спортивную акцию накануне Олимпийских игр в Токио, чтобы через тему активного образа жизни, которая была на слуху, привлечь внимание к теме благотворительности. Изначально наша цель состояла в том, чтобы дать каждому человеку возможность помочь кому-то, просто занимаясь тем, что ему нравится: бег, плавание, ходьба или поездки на велосипеде. Но в 2021 году из-за пандемии нам пришлось скорректировать свои планы и запланировать проведение акции в онлайн-формате с индивидуальными тренировками. Тогда еще мы и сами не до конца представляли, насколько удачным может быть такое решение, но сотни людей откликнулись на наш призыв заниматься спортом для общего доброго дела — тренировались в удобное для себя время и загружали свои результаты на сайт проекта .

Механика нового сезона была аналогична: как только наберется 50 000 часов тренировок, А1 перечислит 50 000 рублей бенефициару. В прошлом сезоне это был Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям. В этом — Международная общественная организация «SOS-Детские деревни». Кроме того, второй сезон акции «100 гадзін з А1» тесно связан с экологией — новым направлением компании в соответствии с международными принципами ESG.



Фото: архив компании А1

— Расскажите, каким образом этот проект интегрирован в общую систему корпоративной социальной ответственности А1?

— Как социально ответственной компании нам важно ставить глобальные цели, которые выходят за рамки нашей основной деятельности. Для нас это возможность развиваться самим, помогать своим клиентам и быть полезными для общества. Вот почему в соответствии с принципами экологического, социального и корпоративного управления (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance), на которых основана стратегия развития А1, мы обозначили для себя сразу несколько приоритетных направлений — помощь детям, благотворительность, экологичное поведение, а также развитие инклюзивного общества, повышение цифровой грамотности и поддержка национальной культуры. Проект «100 гадзін з А1» позволил нам объединить сразу несколько из них, поэтому мы продлили его на второй сезон, чтобы снова поддержать тех, кому это необходимо, и помогать людям заботиться о своем здоровье. Тем более, что онлайн-формат — сейчас лучший вариант для любых активностей.



Фото: архив компании А1

«Спорт и экология — взаимосвязанные вещи»

— Как вы упомянули, в этом году спонсорская поддержка по итогам акции была оказана Международной общественной организации «SOS-Детские деревни». Однако, в отличие от прошлого сезона, А1 не только перечислил деньги, но и помог приобрести и установить на них экологическое оборудование. Это было решение бенефициара?

— Такое решение мы приняли вместе и не случайно. Как я уже говорил, экология — важная для нас тема. Более того, активный образ жизни для современного человека — давно уже не только спорт и забота о своем здоровье, но еще и бережное отношение к природе. Так что это все-таки взаимосвязанные вещи, которые вместе с благотворительностью стали основными темами акции «100 гадзін з А1». В итоге совместные усилия более двух тысяч любителей бега, плавания, ходьбы и велоспорта позволили установить в SOS-Детской деревне Могилев 300 солнечных панелей и воздушный тепловой насос.



Фото: архив компании А1

— Чем это реально может помочь тем, кто там живет?

— Это поможет жителям деревни получать экологически чистую электроэнергию в любое время года. Мощность установленного в Могилеве оборудования составляет 39 171 кВт/ч, поэтому летом новая система закрывает потребности деревни в электричестве на 100%, осенью — на 85%, а зимой — на 60%. Экономическая выгода очевидна уже сейчас, а в следующем году организация планирует установить дополнительную систему хранения, чтобы накапливать электричество, выработанное летом, и расходовать его в менее солнечные дни. Тогда все нужды деревни будут на 100% обеспечиваться экологически чистой энергией от установленных солнечных батарей и теплового насоса. Кроме того, не менее важен и образовательный момент — каждый день дети своими глазами наблюдают за тем, как можно получать электричество без вреда для природы. В день официального запуска оборудования экологи провели для них урок, где подробно и доступно объяснили, как работает энергоэффективное оборудование.



Фото: архив компании А1

— Рекордсмены проекта, которые за время акции тренировались не меньше 100 часов, тоже получили необычные и экологичные призы — именные деревья. Как сами участники отреагировали на такую замену победных кубков?

— Любая награда — это напоминание о достижениях, которые становятся важным шагом на пути к лучшему будущему. Мы подумали, что тоже можем позаботиться о нем и развить экологическую тематику акции, высадив деревья в SOS-Детской деревне Боровляны в честь каждого активного участника. В этом сезоне 160 человек тренировались больше всех, и их имена указаны на специальной табличке рядом со сквером в Боровлянах, где в октябре было высажено 160 деревьев. Новая зеленая зона стала запоминающимся подарком для жителей и гостей SOS-Детской деревни Боровляны.



Фото: архив компании А1

«За два сезона нам удалось создать сообщество участников проекта»

— Вы сами тоже принимали участие в спортивном челлендже?

— Конечно, как и многие сотрудники А1. Этот проект — удачный пример того, насколько могут совпадать корпоративные и личные ценности. Я делился результатами своих тренировок сразу в трех номинациях: «Бег», «Ходьба» и «Езда на велосипеде». Кроме того, сотрудники А1 стали частью уникального события — впервые в истории завода «Луч» прошел мастер-класс по созданию наручных часов и будильников. Участники своими руками собрали оригинальные экземпляры часов, дизайн которых разрабатывался по мотивам визуала акции «100 гадзін з А1». Так что получилось стильное и символичное напоминание о времени, посвященном добрым делам.



Фото: архив компании А1

— Новому сезону «100 гадзін з А1» быть?

— Мы однозначно планируем продолжать проект. Он задал темп для многих других инициатив в области благотворительности, и по отклику, который мы получили, можно сказать, что за два сезона нам удалось создать сообщество участников проекта — активных, внимательных к проблемам других, объединенных общими ценностями и думающих о будущем. Поэтому нам кажется важным развивать эту инициативу, чтобы еще больше людей вдохновилось идеей бережного отношения друг к другу, своему здоровью и природе.

SOS-Детские деревни



Фото: архив компании А1

«Это намного больше, чем просто благотворительный проект»

— Мы благодарны каждому участнику благотворительной инициативы «100 гадзін з А1» за их личный вклад и внимание к нашей организации, а также компании А1 за возможность быть частью такого масштабного, важного и необычного проекта. Благодаря всем, кто принял участие в акции, нам удалось сделать многое: на месте пустыря в Боровлянах теперь есть зеленая зона отдыха, которая была там очень нужна, а наши подопечные в Могилеве не только пользуются экологически чистым электричеством, но и на наглядных примерах изучают работу альтернативных источников энергии. Кроме того, мы получили огромную поддержку от самых разных людей. Все-таки «100 гадзін з А1» — это намного больше, чем просто благотворительный проект, — отметила руководитель отдела по работе с партнерами Международной общественной организации «SOS-Детские деревни» Татьяна Джунеджа.

Итоги проекта:

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