Готовые двухуровневые квартиры от застройщика в рассрочку с дизайн-проектом

Источник материала: ProBusiness



Фото: архив компании

Что может быть уютнее, чем проводить холодные, осенние вечера в собственном доме под Минском? Мы ответим — в собственном доме в центре города! В жилом комплексе «Гранд Хаус» в продаже остались последние 3 ДВУХУРОВНЕВЫЕ квартиры, а самое приятное -квартиры уже полностью построены и можно сразу приступать к ремонту. Лаконично зонировать и обустроить новые апартаменты поможет типовой дизайн-проект от застройщика.

Квартиры располагаются на 19 и 20 этаже жилого комплекса «Гранд Хаус» , который находится на пересечении пр-та Дзержинского и улицы Щорса, прямо у станции метро «Грушевка». Площадь квартир составляет до 140 м.кв., а свободная планировка позволяет организовать от 3 до 5 комнат в зависимости от дизайн-проекта.

Специальное предложение в ноябре

Потенциальным покупателям предлагаются последние 3 квартиры такого формата, расположенных на 19 и 20 этаже комплекса. До конца ноября от Застройщика квартиру собственник получит уже с готовым дизайн-проектом, в который входит:

Обмерный план квартиры

План возводимых перегородок с экспликацией помещений и указанием площадей

План расстановки мебели

План напольных покрытий

План устройства потолков

План расстановки осветительных приборов

План привязки осветительных приборов к выключателям

План размещения розеток и электровыводов

Визуализации помещений

Рассмотрим планировки квартир:









Двухуровневая квартира — это настоящая альтернатива для тех, кто мечтает о собственном доме, но не готов расстаться с плюсами жизни в городе. Большой метраж и свободная планировка квартир позволит рационально распорядиться пространством. Квартиры такого формата идеально подходят для большой семьи с двумя или тремя детьми.



Фото: архив компании

Чаще всего зональное деление в двухуровневой квартире сделано по этажам. Первый этаж — это общая зона, где расположена кухня, обеденная зона, гостиная, гостевая спальня и гостевой санузел.



Фото: архив компании

Второй этаж — это приватная зона. Здесь располагаются главная спальня, гардеробная, детские комнаты, кабинет и санузел.



Фото: архив компании

Квартиры в жилом комплексе «Гранд Хаус» имеют улучшенную черновую отделку, включая стяжку пола, штукатурку, выделенную зону санузла. В квартирах установлены теплосберегающие двухкамерные стеклопакеты с профилем REHAU и импортные радиаторы KERMI, высота потолков 2,7 метра, лоджии имеют панорамное остекление.







Визитной карточкой двухуровневой квартиры является лестница, соединяющая два этажа квартиры. Стоит обратить внимание что все квартиры сдаются без установленной лестницы, собственник устанавливает ее самостоятельно. Это сделано для того, чтобы на стадии проекта можно было спроектировать лестницу под предпочтения заказчика, в какую сторону она будет развернута и в каком стиле выполнена.

Сколько стоит двухуровневая квартира?

Стоимость двухуровневых квартир варьируется от $ 1150 при полной оплате и до $ 1230 в рассрочку. Рассрочка от Застройщика доступна до декабря 2023 года с минимальным первым взносом 30% от стоимости квартиры. Оплата производится по курсу Национального банка РБ на день оплаты.

Паркинг

Прямо под комплексом распложен охраняемый двухуровневый паркинг, оснащенный системами пожаротушения и дымоудаления. Парковочные места предусмотрены не только для автомобилей — специальные площадки отведены под мототранспорт. На парковку с любого этажа можно спуститься на быстром бесшумном лифте OTIS прямо из подъезда.



Фото: архив компании

На приобретение места в подземном паркинге доступна рассрочка до 36 месяцев с первым взносом 10% или 30%. Минимальный платеж в рассрочку составит от 175 $ в месяц.

Варианты покупки квартиры

Застройщик предлагает разные варианты приобретения квартир:

Выгодные цены при полной оплате. Рассрочку до декабря 2023 г. С минимальным увеличением стоимости метра. Кредитование на 10 и 20 лет по партнёрской программе с Белинвестбанком. Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей:

12,87% (1,256 СКО) — в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 10 лет)

12,87% (1,256 СКО) — в течение 24 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 20 лет)

Ставка после льготного периода — 18,23% (1,779 СКО).