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Готовые двухуровневые квартиры от застройщика в рассрочку с дизайн-проектом
16.11.2021 08:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Квартиры располагаются на 19 и 20 этаже
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Потенциальным покупателям предлагаются последние
Рассмотрим планировки квартир:
Двухуровневая квартира — это настоящая альтернатива для тех, кто мечтает о собственном доме, но не готов расстаться с плюсами жизни в городе. Большой метраж и свободная планировка квартир позволит рационально распорядиться пространством. Квартиры такого формата идеально подходят для большой семьи с двумя или тремя детьми.
Чаще всего зональное деление в двухуровневой квартире сделано по этажам. Первый этаж — это общая зона, где расположена кухня, обеденная зона, гостиная, гостевая спальня и гостевой санузел.
Второй этаж — это приватная зона. Здесь располагаются главная спальня, гардеробная, детские комнаты, кабинет и санузел.
Визитной карточкой двухуровневой квартиры является лестница, соединяющая два этажа квартиры. Стоит обратить внимание что все квартиры сдаются без установленной лестницы, собственник устанавливает ее самостоятельно. Это сделано для того, чтобы на стадии проекта можно было спроектировать лестницу под предпочтения заказчика, в какую сторону она будет развернута и в каком стиле выполнена.
Сколько стоит двухуровневая квартира?
Стоимость двухуровневых квартир варьируется от $ 1150 при полной оплате и до $ 1230 в рассрочку. Рассрочка от Застройщика доступна до декабря 2023 года с минимальным первым взносом 30% от стоимости квартиры. Оплата производится по курсу Национального банка РБ на день оплаты.
Паркинг
Прямо под комплексом распложен охраняемый двухуровневый паркинг, оснащенный системами пожаротушения и дымоудаления. Парковочные места предусмотрены не только для автомобилей — специальные площадки отведены под мототранспорт. На парковку с любого этажа можно спуститься на быстром бесшумном лифте OTIS прямо из подъезда.
На приобретение места в подземном паркинге доступна рассрочка до 36 месяцев с первым взносом 10% или 30%. Минимальный платеж в рассрочку составит от 175 $ в месяц.
Варианты покупки квартиры
Застройщик предлагает разные варианты приобретения квартир:
Ознакомиться с готовым дизайн-проектом и условиями приобретения двухуровневых квартир обращайтесь в отдел продаж «Гранд Хаус» по тел. +375 17 336 73 88, +375−29−534−30−00 или на
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Что может быть уютнее, чем проводить холодные, осенние вечера в собственном доме под Минском? Мы ответим - в собственном доме в центре города! В жилом комплексе...
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