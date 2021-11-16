Был трезв, но ехал со скоростью 135 км/ч: завершено расследование смертельного ДТП в Витебске

Источник материала: БелТА

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в результате которого погибла 18-летняя девушка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября 2020 года 23-летний водитель легковушки BMW двигался по Московскому проспекту. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где врезался в дерево и осветительную мачту. В результате аварии 18-летняя пассажирка скончалась на месте.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скоростного режима. Автотехническая экспертиза установила скорость автомобиля в момент ДТП - около 135 км/ч. Кроме того, машина было технически неисправна: шины колес не соответствовали модели автомобиля, что запрещало его участие в дорожном движении. Водитель был трезв, пассажирка на переднем сидении не была пристегнута ремнем безопасности.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-