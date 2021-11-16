﻿ Был трезв, но ехал со скоростью 135 км/ч: завершено расследование смертельного ДТП в Витебске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Был трезв, но ехал со скоростью 135 км/ч: завершено расследование смертельного ДТП в Витебске

16.11.2021 09:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в результате которого погибла 18-летняя девушка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября 2020 года 23-летний водитель легковушки BMW двигался по Московскому проспекту. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где врезался в дерево и осветительную мачту. В результате аварии 18-летняя пассажирка скончалась на месте.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скоростного режима. Автотехническая экспертиза установила скорость автомобиля в момент ДТП - около 135 км/ч. Кроме того, машина было технически неисправна: шины колес не соответствовали модели автомобиля, что запрещало его участие в дорожном движении. Водитель был трезв, пассажирка на переднем сидении не была пристегнута ремнем безопасности.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 ноября 2020 года 23-летний водитель легковушки BMW двигался по Московскому проспекту. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 16 ноября: интуиция поможет Весам, а Близнецов ждет крайне эмоциональный день
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by