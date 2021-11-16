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Пьяный водитель сделал редизайн столичного двора

16.11.2021 11:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый "ландшафтный дизайнер" сделал редизайн столичного двора, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Накануне днем 42-летний водитель автомобиля "Вольво" двигался во дворе дома №69 по улице Захарова. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в скамейку. Однако это не остановило нарушителя - он продолжил движение по газону.

О случившемся на линию 102 сообщили очевидцы. Прибывшие сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД задержали виновника ДТП. По внешним признакам он был пьян: водитель невнятно разговаривал, на расстоянии чувствовался запах алкоголя. Мужчину доставили на освидетельствование, результат которого подтвердил предложения милиционеров. В организме правонарушителя выявлено 2,98 промилле алкоголя.

В отношении мужчины составлены административные протоколы за ДТП и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 5 лет и штраф в размере 200 БВ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне днем 42-летний водитель автомобиля "Вольво" двигался во дворе дома №69 по улице Захарова. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в скамейку. Однако...
 
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