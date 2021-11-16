ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор и специалист турфирмы в Минске получили крупные штрафы за подложные приказы о командировке

16.11.2021 16:49 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор двум представителям столичной туристической компании по уголовному делу о служебном подлоге и пособничестве в использовании заведомо подложного документа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстали должностные лица - директор и специалист по туризму ООО. Они заранее пообещали супругам, если те купят у них туристическую путевку в Турцию, изготовить подложные документы о командировании их в качестве работников турфирмы. Это позволяло туристам по возвращении в Беларусь не быть в самоизоляции в течение 10 календарных дней. Более того, фигуранты помогали супругам всяческими советами, указаниями и предоставлением информации.

Противоправная деятельность была пресечена уже по прилету туристов в Беларусь при прохождении паспортного контроля. 8 апреля граждане, находясь в здании Национального аэропорта Минск, при прохождении погранконтроля пассажиров авиарейса сообщением Стамбул - Минск умышленно предъявили контролеру подложные документы.

В суде обвиняемые признали свою вину.

В итоге и директор, и специалист по туризму туркомпании получили наказание в виде штрафа в размере 300 БВ, что составляет Br8,7 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед судом предстали должностные лица - директор и специалист по туризму ООО. Они заранее пообещали супругам, если те купят у них туристическую путевку в Турцию,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Солигорска взламывал аккаунты и похищал виртуальную валюту
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by