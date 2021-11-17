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МВД Беларуси: Приток иностранных граждан не повлияет на общественный порядок
Источник материала: ОНТ
Приток иностранных граждан никак не повлияет на общественный порядок на улицах страны. Белорусские органы правопорядка держат ситуацию на контроле. Есть силы и средства решать возможные проблемы. И, главное, это удается делать цивилизованно.
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Приток иностранных граждан никак не повлияет на общественный порядок на улицах страны. Белорусские органы правопорядка держат ситуацию на контроле. Есть силы и...
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