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МВД Беларуси: Приток иностранных граждан не повлияет на общественный порядок

17.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД Беларуси: Приток иностранных граждан не повлияет на общественный порядок

Приток иностранных граждан никак не повлияет на общественный порядок на улицах страны. Белорусские органы правопорядка держат ситуацию на контроле. Есть силы и средства решать возможные проблемы. И, главное, это удается делать цивилизованно. 


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Приток иностранных граждан никак не повлияет на общественный порядок на улицах страны. Белорусские органы правопорядка держат ситуацию на контроле. Есть силы и...
 
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