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Польша дезинформирует западные медиа о ситуации с беженцами
Источник материала: ОНТ
В Европе слишком мало достоверной информации с польской границы. Колючей проволокой и кордонами военных Польша фактически закрыла эту зону. Что происходит в информационном пространстве по ту стороны границы?
Подробности – в видео:
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В Европе слишком мало достоверной информации с польской границы. Колючей проволокой и кордонами военных Польша фактически закрыла эту зону. Что происходит в...
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