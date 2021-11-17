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Польша дезинформирует западные медиа о ситуации с беженцами

17.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польша дезинформирует западные медиа о ситуации с беженцами

В Европе слишком мало достоверной информации с польской границы. Колючей проволокой и кордонами военных Польша фактически закрыла эту зону. Что происходит в информационном пространстве по ту стороны границы? 

Подробности – в видео:


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В Европе слишком мало достоверной информации с польской границы. Колючей проволокой и кордонами военных Польша фактически закрыла эту зону. Что происходит в...
 
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