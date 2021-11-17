Польша дезинформирует западные медиа о ситуации с беженцами

Источник материала: ОНТ

В Европе слишком мало достоверной информации с польской границы. Колючей проволокой и кордонами военных Польша фактически закрыла эту зону. Что происходит в информационном пространстве по ту стороны границы?

Подробности – в видео:





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