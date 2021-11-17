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Гуманитарный кризис на границе: хроника 9-го дня в лагере беженцев
Источник материала: ОНТ
Пункт пропуска «Брузги» напоминает настоящую арену боевых действий. Там находилась наша съемочная группа. Последние новости – в видеоинформации.
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Пункт пропуска «Брузги» напоминает настоящую арену боевых действий. Там находилась наша съемочная группа. Последние новости – в видеоинформации. ...
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