Вода, продукты и теплые вещи: как белорусы помогают беженцам?

Источник материала: ОНТ

Пока идет противостояние на границе, белорусы помогают людям выжить в нечеловеческих условиях. Кто чем может. Попавшим в беду продолжают подвозить воду, продукты и теплые вещи. Столица и регионы практически круглосуточно формируют и отправляют на границу большие гуманитарные конвои.





Отпросились с работы на час, чтобы упаковать и подготовить к отправке гуманитарную помощь в лагерь беженцев. Сотрудники «Гомсельмаша» собирали ее с пятницы – получилось около двух тонн. Теплые вещи и элементарные продуктовые наборы: то, в чем сейчас крайне нуждаются переселенцы. На просьбу о помощи откликнулись более тысячи сотрудников холдинга. Последние приготовления перед длинной дорогой. Впереди – почти 600 километров пути.

Гуманитарную миссию поддержали и крупнейшие производители продуктов питания. Из Гомеля на границу отправили сто килограммов хлеба – испекли рано утром специально для беженцев. Это первая партия. В случае необходимости будет и вторая, и третья.

Профсоюзы начали помогать одними из первых. Не останавливаются. Сегодня очередной гуманитарный груз, помощь переселенцам – от гомельского объединения. Микроавтобус наполнили меньше чем за сутки.

Когда даже погода не на стороне беззащитных людей, задача у них одна – выжить. Поэтому вопрос о том, что передать на границу, даже не стоял. В коробках – все самое необходимое.

Изможденное состояние беженцев и детский плач заставят дрогнуть каждое сердце. Белорусский союз женщин от промышленности выступил с инициативой – более тысячи представительниц прекрасного пола участвуют в гуманитарной акции. Сегодня организация отправила на границу 4 грузовика.

Надежда Лазаревич, член президиума Белорусского союза женщин, генеральный директор «БобруйскАгроМаш»: «Когда мы видим детей, женщин, больных стариков, которые находятся на границе… Сейчас они страдают, посмотрите, какие холодные у нас ночи, поэтому, конечно, теплые одеяла, подушки, полотенца сейчас крайне необходимы для того, чтобы хоть как-то согреть детей, стариков и женщин».

Каши, вафли, яблоки, вода, крупы и мясные консервы. Фургон продуктов – от общественного объединения «Белая Русь». Собранный гуманитарный груз уже завтра передадут беженцам.

Для поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а это в том числе и дети, по всей стране объединились разные организации, волонтеры и просто отзывчивые белорусы. Столица и регионы готовы формировать гуманитарные рейсы до тех пор, пока людям будет нужна помощь. Когда с одной стороны границы царит полное равнодушие и бесчеловечность, с другой – готовность позаботиться о каждом, кому тяжело.

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