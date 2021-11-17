Лукашенко: Зачем против беженцев использовать самолеты и танки? Главные тезисы совещания по ситуации на белорусско-польской границе

Источник материала: ОНТ

Еще утром казалось, что все можно решить цивилизованным путем. По крайней мере, надежду на это давали контакты с европейскими политиками. Минск, а вместе с ним и голоса тысяч беженцев могут быть услышаны! Сегодня Президент провел совещание по ситуации на границе и раскрыл подробности состоявшегося накануне телефонного разговора с Ангелой Меркель. У Александра Лукашенко есть свое видение выхода из кризиса. Белорусский Президент сделал предложение, но сможет ли Европа отказаться? Исполняющая обязанности канцлера Германии взяла паузу.





Беларусь продолжает помогать беженцам. Но, учитывая, что обстановка на границе нестабильна, Польша подтянула к последнему рубежу уже больше 20 тысяч военных и применила против беженцев спецсредства – Александр Лукашенко уверен: главное сейчас – защитить страну и не допустить горячего сценария. Понимает ли хоть кто-нибудь логику Варшавы? И кто не хочет развязки миграционного кризиса?

Сегодня они говорят тише обычного. Беспокойная ночь, перешедшая в тревожное утро. Президент будет ждать военачальников с докладом об обстановке на границе, но спустя всего несколько часов эта самая обстановка изменится кардинально. Хоть странное предчувствие как будто было. Не зря ведь Варшава стянула к своему колючему забору около 2 тысяч военных. Это в несколько раз больше, чем беженцев на их пороге.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Все это делается под видом защиты Европейского союза… Зачем против беженцев самолеты и танки? Угрожают санкциями и строительством пятиметровой стены. Ради Бога, если больше нечем заниматься».

Их ничему не научила Берлинская стена? Они не видят, что стало со «стеной Трампа»? Амбиции, что стоили миллиарды, просто рушатся. Каким бы прочным ни был бетон, рано или поздно стена падет. А вот что может остаться навечно, так это стены, возведенные между людьми. Так неужели европейские политики стремятся к этому?

Тот самый случай, когда из искры может разгореться пламя. Выходит, беженцам нужно было оказаться на грани, чтобы европейские политики пошли на контакт. Сначала с министром иностранных дел поговорил верховный представитель Евросоюза, а позже с Президентом Беларуси 50 минут беседовала исполняющая обязанности канцлера Германии. Александр Лукашенко подробно о каждом вопросе, обсужденном с фрау Меркель.

Белорусские военные подготовили план действий в прямом смысле на все случаи жизни. Ведь 23 тысячи польских военных на границе – это не шутки. Особенно с учетом их непредсказуемости. А зубы… зубы они уже показали.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Мы считаем это определенными вызовами и угрозами. Даже в рамках того же Венского документа: если возле государственной границы сосредотачивается более шести тысяч военнослужащих, мы обязаны обмениваться данными и проводить соответствующие консультации. Мы, кстати, обращались в польское военное ведомство. До сих пор ответа никакого не получили, что же это за мероприятия. К сожалению, мы не видим логику. На их неадекватные действия мы планируем свои адекватные действия, дабы не создавать напряженности в регионе и конфликтной ситуации. Тяжело просчитать, какие решения они принимают. Хотя мы предполагаем, что, наверное, наши соседи пытаются поиметь политические и экономические бонусы, а может, даже и весь Евросоюз втянуть в эту проблему, которая создалась на нашей госгранице».

За спиной Польши – объединенная Европа. Варшава в авангарде – как и мечтала. Понять ее логику явно дано не каждому. Но ведь когда-то придется ответить на вопрос – а как вы справились с этим кризисом? Хотя сегодняшними действиями Польша, похоже, все сказала. Впрочем, это сигнал – решать проблему нужно как можно скорее.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Их заботит наплыв беженцев в Беларусь. Но не мы их сюда завозим».

Беларусь обвиняют в организации потока мигрантов? Но только за последние два с половиной месяца в страну не впустили порядка восьми тысяч человек. Еще пять тысяч, по данным Госпогранкомитета, отправили восвояси за нарушение миграционного законодательства. И все это куда больше, чем число беженцев, которых Польша не пускает даже на порог.

Может, именно Ангела Меркель станет человеком, который способен объяснить что-то внятное Европе? Этот телефонный разговор показал: Европейский союз слабо представляет, что происходит на этой стороне границы. Варшава смогла убедить Брюссель, что Минск не пропускает гуманитарную помощь, что к беженцам не подпускают представителей ООН. Но вот они – в прошлый четверг пытаются объяснить бегущим от войны, почему им так не рады. Словом, Польша оказалась плохим информатором Евросоюза.

А, может, они все-таки хотели? Ведь протянуть руку помощи можно и сквозь колючую проволоку. Но, похоже, если польская сторона и пыталась передать беженцам воды, то разве что из водометов.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Я не видел ни одного польского пограничника, который хотя бы передал этому дитенку через "колючку" бутылку воды. Если этот ребенок обращается к нам, ни одного случая нет, чтобы мы отказали. Есть кадры, когда польский пограничник с той стороны пьет воду и ребенок маленький, 3-4 лет, подходит, показывает жестом: "Дай попить!", а тот отворачивается. Если бы поляки хотели оказать помощь, даже пускай эта проволока разделительная, ну подайте через проволоку, дайте ребенку попить. Ну привезите на территорию, раздвиньте проволоку, отдайте пакеты – покушать, попить. Я такого не видел. Думаю, и не увидим. Конечно, нам, пограничникам, больно смотреть, когда дети, женщины ночуют на земле. Маленькие детки… Это зрелище не для слабонервных».

Вот и Президент вновь и вновь повторяет: спасайте детей. Малыши ведь не должны становиться жертвой взрослых игр.

Тем временем Беларусь передала беженцам в общей сложности 40 тонн гуманитарной помощи. В запасе еще десять. По состоянию на это утро за медицинской помощью обратились 60 человек. Но после польских водометов и светошумовых гранат их число резко возросло.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Не прекращалось оказание гуманитарной помощи белорусской стороной. Я еще раз могу заверить, что мы будем это делать, несмотря ни на что, потому что это люди, они оказались в непростых условиях, и белорусская сторона сделает все, чтобы людей накормить и обогреть».

От кризиса на границе, кажется, устали все. Но любые шаги в попытке разрешить его будто мозолят глаза тем, кто тоже бежал – но по другой причине.

Впрочем, есть и те, кто готов помогать. По данным ООН, страна с наибольшим числом мигрантов среди населения – Объединенные Арабские Эмираты. Их опыт может быть полезен, уверен Александр Лукашенко.

И что выходит: спокойная, взвешенная риторика Беларуси, ставшей не по своей воле временным домом для тысяч беженцев, против истошного вопля польских водометов. На чью сторону встанут европейские политики – это, конечно, большой вопрос. Они ведь просто могли сказать мигрантам «йес», но это оказалось невозможным для ЕС.

Подписывайтесь на нас в Telegram