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«Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет двойные стандарты». МИД России осудил действия Варшавы по отношению к беженцам
Источник материала: ОНТ
Действия польских пограничников в отношении мигрантов неприемлемы и нарушают нормы международного права. Такой отклик на организованную Варшавой эскалацию ситуации на польской границе пришел сегодня из России. Тему поднимал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, по телефону ее снова обсудили президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. В последнее время Кремль получает много звонков по поводу возникшего гуманитарного кризиса с требованиями и просьбами повлиять на ситуацию. В Москве уже четко дали понять – разговаривать нужно с Минском. И желательно не на языке ультиматумов.
Примерно в то же время, когда Александр Лукашенко разговаривал с Ангелой Меркель, в Кремле так же зазвонил телефон. Кто говорил? Макрон. И обсуждали президенты России и Франции то же, что и Минск с Берлином: кризис на белорусско-польской границе. По итогу разговора Елисейский дворец завил, что согласия между Москвой и Парижем по поводу причин гуманитарного кризиса нет, но президенты сошлись во мнении, что всем заинтересованным сторонам необходима деэскалация. И Франция, похоже, знает, о чем говорит: то, что происходит сейчас на ее границах с Британией, по масштабам не идет ни в какое сравнение с нашей ситуацией. 1200 мигрантов в сутки, 25 тысяч в год через Ла-Манш. А вот если бы западные партнеры не использовали политику двойных стандартов, то Париж обвинили бы в использовании мигрантов в качестве оружия, ввели санкции, а, например, Байдена упрекали в том, что он не хочет надавить на Елисейский дворец, хотя рычаги имеет.
Ведь именно такая риторика и у США, и у Евросоюза в отношении Минска и Москвы в связи с гуманитарным кризисом на подступах к польской «Кузнице». Хотя спецсредства против безоружных беженцев сегодня применяет Варшава, Брюссель предпочитает об этом молчать.
Составить объективную картину, уверены в России, Брюссель сейчас просто не может. Поляки намеренно зачистили все информационное поле. Туда не пускают не только журналистов, но и еврочиновников. Желание посетить границу с польской стороны уже высказывали представители агентства пограничной и береговой охраны ЕС, а также Европол и Бюро по поддержке в сфере предоставления убежища. Однако разрешения направить туда своих экспертов Польша им не дала. Картинку о том, как якобы вооруженные мигранты нападают не просто на военных, а, бери выше, на все европейские демократические ценности, Варшава создает исключительно сама. Здесь, считают политологи, цель оправдывает средства.
В этом ключе в Кремле рассматривают угрозы Варшавы подключить к разрешению проблем на границе войска НАТО. Партнеры не могут не понимать, говорят на это в России, что в соответствии с военной доктриной Союзного государства ответ будет дан с удвоенной силой – не только из Минска, но и из Москвы. Ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне общих границ сегодня еще раз по телефону обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Между тем Россия в который раз и на всех уровнях заявляет, что готова оказывать всяческое содействие по разрешению миграционного кризиса на границе. Если партнеры перестанут угрожать, перекладывать ответственность с «больной головы на здоровую» и сами сделают хоть что-то конкретное, чтобы помочь несчастным беженцам. И первое, пожалуй, самое простое – это прямой диалог с руководством Беларуси. Пример Ангелы Меркель, надеются в Москве, станет заразительным и для других авторов этой развернувшейся приграничной трагедии.
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«Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет двойные стандарты». МИД России осудил действия Варшавы по отношению к беженцам
Действия польских пограничников в отношении мигрантов неприемлемы и нарушают нормы международного права. Такой отклик на организованную Варшавой эскалацию...
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