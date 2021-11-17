«Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет двойные стандарты». МИД России осудил действия Варшавы по отношению к беженцам

Источник материала: ОНТ

Действия польских пограничников в отношении мигрантов неприемлемы и нарушают нормы международного права. Такой отклик на организованную Варшавой эскалацию ситуации на польской границе пришел сегодня из России. Тему поднимал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, по телефону ее снова обсудили президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. В последнее время Кремль получает много звонков по поводу возникшего гуманитарного кризиса с требованиями и просьбами повлиять на ситуацию. В Москве уже четко дали понять – разговаривать нужно с Минском. И желательно не на языке ультиматумов.





Примерно в то же время, когда Александр Лукашенко разговаривал с Ангелой Меркель, в Кремле так же зазвонил телефон. Кто говорил? Макрон. И обсуждали президенты России и Франции то же, что и Минск с Берлином: кризис на белорусско-польской границе. По итогу разговора Елисейский дворец завил, что согласия между Москвой и Парижем по поводу причин гуманитарного кризиса нет, но президенты сошлись во мнении, что всем заинтересованным сторонам необходима деэскалация. И Франция, похоже, знает, о чем говорит: то, что происходит сейчас на ее границах с Британией, по масштабам не идет ни в какое сравнение с нашей ситуацией. 1200 мигрантов в сутки, 25 тысяч в год через Ла-Манш. А вот если бы западные партнеры не использовали политику двойных стандартов, то Париж обвинили бы в использовании мигрантов в качестве оружия, ввели санкции, а, например, Байдена упрекали в том, что он не хочет надавить на Елисейский дворец, хотя рычаги имеет.

Ведь именно такая риторика и у США, и у Евросоюза в отношении Минска и Москвы в связи с гуманитарным кризисом на подступах к польской «Кузнице». Хотя спецсредства против безоружных беженцев сегодня применяет Варшава, Брюссель предпочитает об этом молчать.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону Беларуси – это все отражает стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Они все понимают, и одна из задач, которую решает польская сторона, – это не допустить, чтобы ее действия стали достоянием гласности. Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенно обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение».

Составить объективную картину, уверены в России, Брюссель сейчас просто не может. Поляки намеренно зачистили все информационное поле. Туда не пускают не только журналистов, но и еврочиновников. Желание посетить границу с польской стороны уже высказывали представители агентства пограничной и береговой охраны ЕС, а также Европол и Бюро по поддержке в сфере предоставления убежища. Однако разрешения направить туда своих экспертов Польша им не дала. Картинку о том, как якобы вооруженные мигранты нападают не просто на военных, а, бери выше, на все европейские демократические ценности, Варшава создает исключительно сама. Здесь, считают политологи, цель оправдывает средства.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России: «Вопрос, почему Польша сегодня пошла на эскалацию, абсолютно очевиден, потому что вчера состоялся разговор Меркель с Лукашенко. И польское руководство понимает, что, если мигрантский кризис решается без Польши, то она превращается просто в провинцию, достаточно безнадежную европейскую провинцию. А в случае, если Польша будет диктовать ЕС, как решать мигрантские кризисы, а у Польши есть исторический опыт, правда, он никому не понравился, в этом случае Польша может полагать, что она сделала шаг к восстановлению Речи Посполитой Пилсудского. То есть здесь достаточно мощные региональные амбиции Польши, которые превращают в своих заложников не только мигрантов, но и остальной Евросоюз».

В этом ключе в Кремле рассматривают угрозы Варшавы подключить к разрешению проблем на границе войска НАТО. Партнеры не могут не понимать, говорят на это в России, что в соответствии с военной доктриной Союзного государства ответ будет дан с удвоенной силой – не только из Минска, но и из Москвы. Ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне общих границ сегодня еще раз по телефону обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Между тем Россия в который раз и на всех уровнях заявляет, что готова оказывать всяческое содействие по разрешению миграционного кризиса на границе. Если партнеры перестанут угрожать, перекладывать ответственность с «больной головы на здоровую» и сами сделают хоть что-то конкретное, чтобы помочь несчастным беженцам. И первое, пожалуй, самое простое – это прямой диалог с руководством Беларуси. Пример Ангелы Меркель, надеются в Москве, станет заразительным и для других авторов этой развернувшейся приграничной трагедии.

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