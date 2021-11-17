Западные СМИ публикуют фейки о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. Зачем?

Источник материала: ОНТ

Ситуация на границе Евросоюза порождает не только возмущение всех нормальных людей, но и фейки в западных СМИ, которые иначе как пограничным состоянием некоторых зарубежных журналистов не объяснишь.

Известный фейкомет Мэтью Ченс из американской CNN сегодня стал автором «вброса о бомбе». Которую якобы бросили на польскую сторону облитые из водометов, отравленные газом, уставшие от холодного безразличия Европы курдские беженцы. Хотя, возможно, Мэтью хотел сказать, что это «камень». Но сделал это настолько невнятно, что все услышали ровно то, что хотели. Не допущенный к работе властями Польши Ченс с белорусской территории собственными глазами явно видел, что это точно не бомба, а лишь обычный мусор. Но традиционно работающий строго по заданию своей американской редакции, он не решился поверить глазам. И продолжил врать в глаза своей аудитории. За это польские силовики щедро обдали Ченса из водомета и добавили газом. Демократично до слез. Такая вот «мгновенная карма».

Недалеко от коллеги ушли сегодня и британцы из Sky News. В их эфире, на сайте и YouTube-канале появился репортаж якобы с границы. В этой агитке корреспондент Диана Магнэй, до этого, кстати, много лет отработавшая на CNN, не жалея эпитетов и эмоций, рассказывала о сегодняшней ситуации и белорусских властях. Которые, по ее словам, «собственными самолетами и автобусами» свозят людей к границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за прошлые выборы. В кадре госпожа Магнэй, якобы прямо с места событий, ужасается ситуацией… и критикует Беларусь. Но вот в ответ на вопрос нашего канала, была ли она сама на месте событий и видела ли работу белорусов, Диана сначала сказала, что не может отвечать на вопросы без консультации с пресс-секретарем своего канала. А после сделала заявление, которое претендует, как сказали бы настоящие журналисты, на сенсационность:

Диана Магнэй, корреспондент Sky News (Великобритания): – К сожалению, по ряду причин мы не смогли сегодня поработать у границы, так что сама я не видела ничего. К сожалению. – А этот репортаж был снят сегодня? – Вчера. Это было вчера. Мы были там, там было много мигрантов. И сегодня картинка не слишком изменилась.

Ровно так же, вне зависимости от того, что происходит на деле, не меняется и суть комментариев некоторых западных журналистов. Ведь редакционные задания у них не предполагают честного и открытого описания событий. Достаточно точно и четко рождать все новые домыслы об «ужасных» властях Беларуси. И здесь остается только процитировать саму госпожу Магнэй: «К сожалению». Вот и процитировал. Без искажений и фейков.

Подписывайтесь на нас в Telegram