Европа готова принять беженцев, но Польша препятствует этому. В чем причина и когда разрешится конфликт? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Осуждение со стороны Брюсселя действий Польши и жестокости польских военных вряд ли вызовет какую-либо реакцию у Варшавы. Ведь за два дня эскалации конфликта ни о каких переговорах между Польшей и Европой громко не заявлено. И это не удивительно, ведь Варшава развязала конфликт с беженцами как раз для того, чтобы показать зубы Брюсселю. Кто заказчик, когда конфликт разрешится и почему главный вопрос – деньги?





Я сейчас кого-то удивлю, но формат авторской рубрики мне это позволяет. Решение по беженцам на польской границе, как мне видится, в Евросоюзе принято, и принято оно концептуально – Европа их примет. И сейчас Брюссель и Берлин как раз и прорабатывают варианты, как это сделать в связке с Минском. Я согласен, это звучит, на первый взгляд, странно. Ведь именно сегодня беженцев забросали светошумовыми гранатами, залили газом и обдали ледяной водой из водометов. Но не все так просто в европейской дипломатии – решение, кажется, приняли Минск и Берлин, но этому всячески противится Варшава, и я это докажу. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Для начала – хронология. Беженцы чуть-чуть массово появились на польской границе 9 дней назад, в прошлый понедельник. Они попытались прорваться через колючую проволоку, им это не удалось, и попытки прорыва курды предпринимали каждый Божий день. Польские военные все это время устрашали вертолетами, стреляли в воздух, прожекторами и громкоговорителями мешали уснуть. Но все это время прямых атак на беженцев не было. Значит, не было такой команды из Варшавы. Тогда что поменялось сегодня утром, раз команда на водометы и слезоточивый газ поступила?

Вчера поздно вечером в Минск звонит фрау Меркель (уже не канцлер Германии, но и.о.), с ней почти час разговаривает Александр Лукашенко. Наш Президент внес предложение по развязке, стороны договорились, что пока не будут озвучивать подробности. И Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить вопрос с членами Евросоюза.

Но будем ловить контексты и нюансы. За последний год Лукашенко не единожды, комментируя нападки Европы на Беларусь, называл канцлера Германии едко и обидно – «муттер-Меркель». Сегодня утром Александр Лукашенко выбрал обращение «госпожа Меркель», выдержав при этом многозначительную паузу.

Я уверен, что вот это вот президентское «госпожа» говорит о том, что в целом Лукашенко и Меркель пришли к компромиссу – или пришли к мнению, что компромисс будет. И это вызвало сумасшествие у польской диктаторской троицы Дуда-Моравецкий-Качиньский. Политически эти товарищи поставили все на эскалацию конфликта с беженцами и с Беларусью, рассчитывая, что их поддержит Европа. По умолчанию их поддерживает НАТО, то есть – США, и это очень важно, но об этом потом.

Мы в эфире уже не единожды говорили, что настоящий польский диктатор – Ярослав Качиньский, основатель правящей партии «Право и справедливость». А дуды и моравецкие – просто говорящие головы. Качиньский еще и вице-премьер, курирующий весь силовой блок. И решение атаковать беженцев на нашей территории ледяной водой, гранатами и газом принимал именно вот этот симпатичный седовласый мужчинка.

Зачем? Польша ни в коем случае не хочет потерять этот конфликт, потому что кризис – их козырь в борьбе с Евросоюзом и, чего уж там, с Меркель. За влияние, против многомиллионных штрафов и за миллиардные дотации за работу по беженцам. А тут Меркель идет на переговоры с Лукашенко, что толсто намекает на то, что козырь Варшава теряет. И Качиньский решает обострить ситуацию – ничто сегодня не вынуждало Польшу жестить по беженцам, кроме желания Лукашенко и Меркель разрешить конфликт.

И тут же, именно сегодня, развернулась на полную машина польской лживой пропаганды, которая заваливает нас гигабайтами фейков о том, какие беженцы плохие, как Польша стоит на защите интересов всей Европы и какие «зверства» творит белорусский «режим». Фактически Варшава достала методичку блицкрига августа 2020 года – кормим фейками в расчете на то, что белорусы и, в первую очередь, европейцы поддадутся на эмоции и поверят. А когда окажется, что все это было ложью, как после августа прошлого года – какая разница, эпизод заигран. И сегодня же из забвения достались варшавские беглые, которые 8 дней перманентно молчали. Но именно сегодня начали плясать под польскую дуду. Апогей идиотизма (Пал Палыч, это я вам) – это после разговора Лукашенко с Меркель заявлять, что никто на переговоры с Минском не пойдет. Уже пошли, вы чего? Процитирую Зенона Позняка – они, то есть латушки, «политически недоразвитые люди».

А недоразвитые они потому, что не видят, как Варшава пытается втянуть Минск еще и в конфликт вокруг Брюсселя. Времена меняются: США раньше считали Евросоюз партнером, но последние начали выпендриваться, и теперь ЕС для Белого дома – враги, а друзья теперь – Китай. Великобритания как серый кардинал англосаксонского мира теперь тоже видит в Евросоюзе врагов, о чем явно говорил выход Британии из ЕС.

А Польша со своими речипосполитанскими амбициями готова за деньги и влияние помогать Вашингтону и Лондону разваливать Евросоюз изнутри. Польша – мононация, и, я согласен, граждане самой Польши беженцев не любят и не ждут. И от конфликта на польской границе больше всего страдает Европа, та, которая не Польша. А Вашингтон и Лондон будут поощрять любую агрессию Варшавы к беженцам, ведь это бьет по Брюсселю и Берлину. Взамен Польше наверняка обещаны поставки оружия, которое так нужно рвущейся в околоэлиты Варшаве. А если еще Польша втянет в конфликт Россию, что очень старается сделать, то политики через Ла-Манш и Атлантику скажут Качиньскому «дзенькуе бардзо».

И именно вашингтонские и лондонские СМИ активнее всех подключились к польской фейковой машине. Именно британские и американские издания достали прошлоавгустовскую методичку: начинают про беженцев, а потом переходят на то, что Лукашенко год назад всех побил в Беларуси, мстит за санкции и свозит к границе мигрантов самолетами. Доказательств, конечно, никаких. Но это ведь не важно, главное – вызвать эмоцию. Помним прошлый год, да?

У меня лично эмоцию вызвала работа польских силовиков по журналистам – водометами, светошумовыми гранатами и газом. Моего коллегу, оператора Ваню Борового, залили какой-то дрянью, человек чуть не ослеп. Перед видео этого ЧП напомню, как Варшава якобы топит за свободу слова и прессы.

Трем моим коллегам понадобилась медицинская помощь, выведено из строя оборудование на десятки тысяч долларов. Случайно? Нет. Чтобы заткнуть прессе рот – или залить глаза. Со своей территории прессу на границу поляки все так же не пускают. Коллеги, мое предложение – составляем обращения и иски, четко обозначаем претензии, и моральные, и финансовые, и заваливаем ими посольство Польши в Беларуси. Это ведь будет так демократично.

Что будет дальше? Ярослав Качиньский назад пока не отступит. Увы, история показывает, что для этого товарища парочка-другая смертей – не препятствие для политической карьеры. Качиньскому для работы его пропаганды очень нужна… смерть, увы, кого-то на границе.

Очень большая вероятность, что поляки что-то взорвут в толпе мигрантов или выстрелят боевыми. А затем набросятся на нас, якобы это провокация Беларуси. Идиоты, зачем нам провокация, мы с Меркель вчера договорились!

Кстати, для понимания, кто есть кто и кто с кем. Президент Литвы Гитанас Науседа, который несколько лет кусается на Беларусь по всевозможным поводам, сегодня вдруг переобулся и заявил, что Евросоюзу для решения проблемы беженцев нужно говорить… с Лукашенко. А почему так сказал? Потому что в Минск позвонила Меркель, а Литва послушно выполняет приказы Берлина.

Варшава другая. Но! Сегодня же Польша – знаете, что сделала? Увеличила количества мест содержания мигрантов в своих лагерях. Польша прекрасно понимает, что будет вынуждена их принять. Но эскалацией продает выполнение решения подороже. И раз уж польские политики – граждане с пониженной социальной ответственностью, я лично жду в ближайшие дни на границе президента Польши Анджея Дуду. Который будет с грозным видом ходить вдоль техники, демонстрируя прикормленным журналистам (а других там не будет), что у него все якобы под контролем. На самом деле – никакого контроля нет. Просто публичность и эпатаж для всех, у кого пониженная социальная ответственность (я и про политиков, и про остальных) – это то, что нужно, чтобы продаться подороже. Дороже всего будет прямой военный конфликт между армиями Беларуси и Польши. А, по сути, между НАТО и Союзным государством. Но не переживайте, как только Польше отменят штрафы Европейского суда и отсыплют миллиарды за беженцев – они их всех примут. Для этого они и подготовили места в лагерях. Напомню личный прогноз – до декабря Польшу усмирят. Баблом. Западная политика – это не демократия, а капитализм. Как есть.

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