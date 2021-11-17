Слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты со стороны польских силовиков. Как беженцы пережили еще один день на границе?

Источник материала: ОНТ

Изможденные, уставшие, мокрые. Многие беженцы вновь разбивают палатки – впереди еще одна непростая ночь.





Стойкости этих людей можно только позавидовать. После это адского дня, когда их травили газом и ядовитой жидкостью, они не намерены отказаться от мечты – попасть в Германию, которая и позвала, и готова принять.

Снова палатки и подготовка к ночи. Они так верили, что Польша сегодня откроет гуманитарный коридор. Но вместо этого – невиданная жестокость. В холод людей буквально сбивали с ног струями ледяной воды – в упор. Водометы направляли в детей и женщин, которые сидели у самого заграждения. Невообразимо. Ведь по международным нормам их запрещено применять, когда температура воздуха ниже +7℃. Но Варшава плевать хотела на международные нормы.

Люди в очередной раз возводят лагерь. Совсем рядом польские военные, которые наблюдают, светят прожекторами. В лагере играют дети, которым совсем невдомек, что их родители сейчас спасают и их жизни. А рядом лежат раненые.

У этого человека – осколочное ранение. Говорит, светошумовая граната. К месту спешит скорая. Военные медики забирают – у него серьезные травы. Белорусские врачи весь день после газовой, светошумовой и водяной атаки оказывают помощь пострадавшим. И журналистам. Во время одной из таких атак пострадал телеоператор ОНТ Иван Боровой. Ядовитая смесь буквально разъела ему глаза. Еще один наш коллега, который тоже оказался в зоне поражения, сообщил, что после контакта с жидкостью остается химический ожог. И таких случаев сегодня – десятки.

Скорые приезжают и уезжают в лагерь практически постоянно. Люди жалуются на резь в глазах, переохлаждение, травмы. Большинству помощь оказывают амбулаторно. Люди в больницу не хотят. Боятся пропустить момент – а вдруг поляки их все же пропустят. Пока в лагере люди пытаются прийти в себя и хоть немного поспать. И надеются, что, как и в предыдущие дни, белорусы их не бросят и привезут помощь. Без нее этим людям просто не выжить.

Польская атака на безоружных беженцев будет иметь последствия. И действиям польских силовиков, устроивших этот беспредел, будет дана правовая оценка. На месте с белорусской стороны сегодня начала работать следственно-оперативная группа. Фиксируются следы, а это осколки польских гранат, части другой пиротехники, фиксируются травмы у пострадавших.

За всем этим продолжают наблюдать польские военные, армейский кордон все так же стоит плотной стеной. То и дело включают включать циничные записи. Из разряда «вы обречены, уходите!». Но эти люди не уйдут. Их степень отчаяния настолько высока, что, говорят, готовы умереть на польской границе, чтобы весь мир увидел и узнал. Чего стоит хваленная европейская демократия.

Фото: БЕЛТА

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