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В Японии впервые испытали скоростной экспресс с самоуправлением
Источник материала: БелТА
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники японской железнодорожной компании JR East провели испытания первого в Японии скоростного экспресса "Синкансэн" с системой самоуправления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
По данным издания, испытания провели ночью на участке путей в префектуре Ниигата. Все это время машинист был в головном вагоне состава и контролировал происходящее, но не прикасался к приборной панели. В ходе испытаний скорость "Синкансэна" достигла 100 км/ч. Отмечается, что никаких нештатных ситуаций не возникло.
В Японии за разработку беспилотных поездов взялись из опасения, что из-за стремительного старения населения страна в будущем может столкнуться с нехваткой местного рабочего персонала, в том числе машинистов.-0-
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По данным издания, испытания провели ночью на участке путей в префектуре Ниигата. Все это время машинист был в головном вагоне состава и контролировал...
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