Горбуша, бездрожжевой хлеб и льняное масло что в корзине у пенсионерки на 30 рублей

Источник материала: Myfin



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Валентина Адамовна живет вдвоем с мужем, а еще у них сейчас гостит 4-летний внук Денис. Бабушка отправляется в магазин за продуктами на троих. Ну, а мы узнаем, почему творог полезнее есть вечером, какой продукт лучше таблеток помогает от проблем с желудком, а еще как приготовить самые вкусные сырники.

В поисках бездрожжевого хлеба

Валентина Адамовна признается, что чаще за покупками в их семье ходит супруг Анатолий. Мужчина также на пенсии, но еще работает контролером КПП. Практически через день заходит в магазин по пути с работы. В неделю семья тратит на питание около 100-120 рублей.

Наш гастрономический путь начинается в хлебном отделе.

– В основном покупаем ржаной хлеб, белый – реже. Все-таки нужно думать о здоровье, – говорит Валентина Адамовна. – Стараюсь выбирать бездрожжевой хлеб, хотя он редко попадается на полках. Считается, что такой полезнее. К тому же, в составе здесь обдирная мука, которая сохраняет все полезные свойства, витамины.

В последнее время мучного стараемся есть поменьше, но я люблю хлеб. И отказаться от него бывает сложно, ограничиваю себя в чем-то другом.

Хлеб «Добры» бездрожжевой – 1,04 руб. за 500 г.

– Фрукты, овощи на сегодняшний день нам не нужны. В этом году у нас на даче выдался богатый урожай. Дома есть свои яблоки, ягоды замороженные, картофель, свекла, капуста, баклажаны, тыква, кабачки, даже помидоры из теплицы до сих пор едим!

Проходим мимо мясного отдела, сегодня там много людей.

– Видимо, сегодня акция какая-то, поэтому такая толпа (в супермаркете была акция на свинину – прим. ред.). Лучше приду в другой раз. Мне вообще нужна была куриная грудка или филе. Но что-то не вижу то, что мне нужно.

Вкусные блины от мужа

Ну, а молочный отдел пропустить нельзя. Молочка в семье на почетном месте.

– Сыр беру самый обычный – монастырский или российский. Обязательно смотрю на жирность. Вот, например, мне нравится этот «Легкий» с жирностью всего 35%, это мне подходит. В нашем возрасте уже нужно следить за холестерином, лишние жиры нам ни к чему.

Сыр «Легкий», жир. 35% – 3,34 руб. за 200 г.

– Сметану тоже покупаем с жирностью 15% – она не сильно отличается по вкусу, пусть и не такая густая. Во все блюда подходит. Чаще всего беру сметану от Поставского молочного завода, сегодня возьму «Минскую марку» – она тоже не плохая.

Для себя могу взять иногда йогурт греческий 2%-ый – добавляю его и в творог, и в салаты.

Кстати, муж за несколько лет выучил все мои требования к продуктам – уже без меня выбирает «правильную молочку».

Одна из моих невесток работает врачом и постоянно интересуется вопросами правильного питания. Периодически и меня просвещает, многое от нее узнала. Например, что творог лучше есть вечером – тогда белок лучше усваивается. А еще, что нежирный творог нет смысла покупать, поскольку он вообще никакой пользы организму не принесет.

Сметана «Минская марка» жир. 15% – 1,72 руб. за 400 г.

Творог «Славянские традиции», жир. 5% – 1,23 руб. за 180 г. (берем две упаковки).

– Мужчинам еще нужно купить молоко, простоквашу. И их выбираем по тому же принципу – с жирностью 1,5-2,5%. Добавляем немного молока в кашу, жарим на нем блины. Муж любит тонкие блинчики, даже сам научился их печь!

Вместо кефира берем ряженку или простоквашу – они не такие кислые, как кефир, и не так раздражают желудок.

Молоко паст. «Вкусное», жир. 1,5% – 1,55 руб. за литр.

Ряженка «Нежность» – 1,26 руб. за литр.

Льняная мука вместо «омепразола»

– Еще в моем списке льняное масло. Оно, конечно, на любителя, но очень полезное! В нем содержатся омега 3 – ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы организму. Однако у льняного масла маленькие сроки годности, быстро начинает горчить. Поэтому покупаю его в самой маленькой бутылочке, чтобы не успело испортиться. Добавляю в салаты, в квашеную капусту – в этом году как раз много заготовили.

– Многим знакомым советую льняное масло, льняную муку. Если желудок больной, льняную муку можно заваривать, как кисель – лучше всяких «омепразолов» работает.

Льняное масло – 4,79 руб. за 120 г.

– Оливковое масло тоже иногда покупаю, а еще подсолнечное нерафинированное летом в салаты добавляем – все-таки в нем витамин Е содержится.

Деликатесы для внука

– А вот и рисовая мука! Возьму ту, что по акции, чуть-чуть дешевле обойдется. Я рисовую муку обычно добавляю в сырники. Во-первых, обычной муки для сырников нужно гораздо больше, а этой буквально ложечку столовую добавляешь. Во-вторых, в рисовой муке много полезных витаминов.

Рисовая мука – 2,49 руб. за 500 г.

– Сейчас у меня гостит внук, и бабушке приходится готовить для него любимые блюда. Наш Дениска очень любит красный борщ, разные овощные супы, нравятся ему спаржевая фасоль, брокколи. Котлетки, голубцы ему часто готовлю. Любит красную рыбу и даже бутерброды с икрой – каждый день, конечно, ее себе не позволишь, но иногда можно побаловать и себя, и внука.

А вообще мы в семье готовим самые простые блюда: запеканки, пюре с котлетой, тушеные овощи. Фарш сами делаем – покупаем свинину нежирную и куриное филе, перекручиваем в мясорубке.

Мясо и овощи стараюсь не жарить, а тушить и запекать. Практически не добавляю масла. А недавно мне подарили фарфоровую форму для запекания – такие вкусные и сочные в ней блюда получаются, как будто в печи!

Правильным питанием озаботились уже в последние лет десять. Раньше в 90-е годы жарили котлеты на масле, заправляли салаты майонезом – молодые были, здоровые. Да и тогда ж не было такого разнообразия продуктов в магазинах, стояли в длинных очередях, чтобы купить какой-нибудь кусок свинины, готовили из того, что было.

А с возрастом уже у каждого свои болячки: высокий холестерин, давление, желудок. Муж мой, правда, может иногда и колбаски купить, и блины с поджаркой из свининки приготовить… И при этом с холестерином у него, слава Богу, все в порядке. Вот что значит наследственность!

А тем временем мы с Валентиной Адамовной переходим в рыбный отдел.

– Хочу посмотреть горбушу, часто ее покупаем. Эта рыба не жирная и вкусная.

Горбуша морож. – 13,63 руб. за 1,7 кг.

– Иногда можем купить еще какие-то сладости: печенье, сушки, сухари с цукатами – Дениска такие любит. Иногда что-то сама пеку, по вдохновению. Вот, например, недавно тыквенный пирог по новому рецепту готовила, а в прошлые выходные мужу торт на День рождения испекла…

Кассир пробивает чек: 31,15 руб.