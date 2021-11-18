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Аналитик: Мы увидели циничность польской элиты
Источник материала: ОНТ
Ситуация на границе – это акт государственного террора, а действия Польши следует рассматривать как прямую угрозу Беларуси. Военные эксперты рассматривают применение спецсредств против мирных, безоружных беженцев как преступление. Ничего, кроме осуждения, такая тактика, конечно, не вызывает.
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Ситуация на границе – это акт государственного террора, а действия Польши следует рассматривать как прямую угрозу Беларуси. Военные эксперты рассматривают...
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