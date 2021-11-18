Аналитик: Мы увидели циничность польской элиты

Источник материала: ОНТ

Ситуация на границе – это акт государственного террора, а действия Польши следует рассматривать как прямую угрозу Беларуси. Военные эксперты рассматривают применение спецсредств против мирных, безоружных беженцев как преступление. Ничего, кроме осуждения, такая тактика, конечно, не вызывает.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик: Мы вообще увидели такую циничность и польской элиты, и польских властей, и польских правоохранительных органов. По международной конвенции нельзя применять водометы, если температура на улице менее + 10℃. Это раз, то есть здесь полное нарушение и попрание всех законов. Второе, если в толпе есть несовершеннолетние, нельзя применять слезоточивый глаз. Тоже это беспрецедентное нарушение».





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