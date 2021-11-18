Девушка отказала парню во втором свидании, но тот предъявил неожиданное требование – оно шокировало ее

Источник материала: ОНТ

Девушка опубликовала в Twitter историю, которая вызвала у пользователей бурную реакцию.

По словам девушки, недавно она была на свидании с молодым человеком. Идти на вторую встречу автор истории не захотела. В ответ парень предъявил ей требование, которое разделило пользователей Сети на два лагеря. Молодой человек хотел, чтобы девушка вернула ему деньги за кофе, который он оплатил во время первого свидания. Парень отметил, что не любит тратить средства впустую и намерен использовать эти деньги во время свидания с другой девушкой.

Одни интернет-пользователи посоветовали не возвращать средства, другие придерживаются противоположного мнения.

Фото: pexels

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