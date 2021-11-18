Польша применила против безоружных беженцев ядовитые вещества? Какие доказательства собраны

Источник материала: ОНТ

На границе сегодня весь день работали следователи. Уже собрана немалая доказательная база бесчинств и агрессии польской стороны, а именно химическое оружие применено против мирных людей. Есть подозрение, что не обошлось без «химии», и у медиков Гродненской областной детской больницы. Туда поступили маленькие пациенты с инфекционными обострениями. Но за помощью обращались далеко не все. Многие вновь вернулись в стихийный лагерь, другие разместились в кризисном центре.





День в лагере беженцев начался обычно. Костры, проходки, чтобы размять затекшие ноги. Но с появлением на границе представителей Следственного комитета многие оживились. Не забыты ещё те жуткие моменты, когда с польской стороны летели светошумовые гранаты, перцовый газ и прицельно работали водомёты. Задача следственно-оперативной группы – зафиксировать все следы агрессии и зверств польских силовиков.

Следы атаки до сих пор повсюду. Это гильзы, составные части пиротехники, смывы с одежды пострадавших от жидкости с неизвестным химическим составом, которой щедро накануне поливали беженцев и журналистов. Люди жаловались на резь в глазах, ожоги на лице и на теле.

И вот вердикт: судебные эксперты подтвердили применение химических веществ на границе. Специалисты исследовали пробы грунта, смывы с одежды людей и техники журналистов, образцы растительности с наслоением окрашенных веществ.

Не дожидаясь официального результата исследований, мы попросили начальника отдела взрывотехнических экспертиз по фото с места событий определить, что именно бросали поляки на нашу территорию и в людей.

Сергей Игнатович, начальник отдела взрывотехнических экспертиз ГКСЭ Беларуси: «Были использованы светошумовые гранаты, производства одной из стран Восточной Европы. Данные изделия относятся к пиротехническим средствам специального назначения и используются специальными подразделениями для психофизического воздействия на противоправные элементы, при провидении специальных мероприятий. При срабатывании пиротехнических элементов указанного изделия вблизи человека для здоровья могут наступить негативные последствия».

Всё это – вопиющее нарушение всех международных норм. И фактически уголовное преступление. Но Польша упорно молчит и делает вид, что ничего не произошло, хотя эти кадры облетели уже весь мир.

От такого у многих беженцев, что называется, земля уходила из-под ног. Уворачивайся от снарядов, закрывай глаза, в которые летит слезоточивый газ. И пытайся дышать, ведь легкие разъедает та самая волна из водомёта. Всем пострадавшим (и беженцам, и журналистам, среди которых и съёмочная группа нашего телеканала) была оперативно оказана необходимая помощь.

Есть подозрение, что не обошлось без «химии», и у медиков Гродненской областной детской больницы. Накануне туда привезли ребенка с инфекционными обострениями. Своё слово, разумеется, скажет лабораторная диагностика, но исключать, что это последствия польской атаки в отношении детей беженцев, нельзя.

Сейчас в детской больнице четверо детей с Ближнего Востока. У этой женщины муж остался на границе. Звонок важный для супругов с одним вопросом: «Как ты?»

А у этой иракской женщины здесь двое детей, ничего страшного – врачи помогли. На родине, в Багдаде, ещё дочка, а вообще цель семьи – Германия, там тоже родственники. Но помощь от белорусов, говорит, никогда не забудет.

А этот мальчик поступил несколько дней назад. Его практически нашли белорусские пограничники прямо в лесу. Одного. Спасали все вместе, получилось. Правда, всё, что мальчик смог о себе рассказать, это то, что ему 11 лет и зовут Осман Карим. И всё. Ничего неизвестно о родителях, где они, что с ними. Это невероятно, но чудеса случаются. В первый раз мы передали эту информацию в эфир сегодня. Выпуск новостей телеканала ОНТ увидел дядя Османа, узнал мальчика. И просто не мог поверить, что с ним всё хорошо. Ребёнок не останется один.

Оказывают помощь и взрослым беженцам. По самым разным поводам. Одного пациента в больнице скорой помощи госпитализировали с тяжелым состоянием. Сейчас на аппарате искусственной вентиляции лёгких, под контролем. У другого пациента прихватили почки. Без операции не обошлось.

Помощь оказывали всем. В кризисном центре, который был организован накануне вечером по поручению Президента, тоже весь день помогали. Эта семья попала буквально под обстрел. До сих пор вспоминают ужас того дня с содроганием.

Горячая еда, вода, тепло, вещи – всё, чем можно помочь, у беженцев есть. Главное, говорят эти беззащитные люди, они спасли себя и своих детей от произвола со стороны Польши. И неустанно благодарят за помощь Беларусь. Но те страшные мгновения до сих пор перед глазами.

Точное количество пострадавших ещё предстоит уточнить. Не все из беженцев обратились за помощью. Кто-то из скромности, кто-то решил не беспокоить. А кто-то боится отойти от границы, вдруг долгожданный гуманитарный коридор все-таки откроют. От госпитализации многие отказываются. Поэтому в больницах только самые тяжелые. Но представители общественных организаций, депутаты опрашивают каждого. И если в кризисных центрах шла такая работа, на самой границе в какой-то момент сложилось впечатление, что всё самое плохое снова может повториться.

Весь день на границе было спокойно, но около 16:00 здесь начало усиливаться напряжение. В какой-то момент беженцы подошли к проволоке, чтобы ещё раз попросить поляков пропустить их в Германию. Но та сторона неумолима. Молчание.

Лишь только механический, но такой же безразличный голос репродуктора повторяет: «Внимание, внимание!» Польские силовики стягивают контингент, пригоняют технику. И уже мало у кого есть сомнения, что они готовы открыть стрельбу на поражение.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «Показали оскал те, кто в прошлом году организовал попытку уничтожения Беларуси. В очередной раз, мне кажется, уже самые наивные люди видят, понимают и знают, с кем мы имеем дело. Виновные с польской стороны, которые совершают явно противозаконные действия, должны понести ответственность. Процессуальные решения необходимые уже приняты, в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка. Это будет бесспорная, объективная информация о тех формах и методах травли, уничтожения, попытках уничтожения и так далее, которые на сегодняшний день совершают польские силовики со своей территории в отношении тех лиц, которые находятся на территории Республики Беларусь, я особо это подчёркиваю».

Нервы на пределе, в лагере беженцев все будут помнить тот «черный польский вторник». Сегодня обошлось. Но что будет через час, два, ночью, завтра – ответа нет ни у кого. Самый популярный вопрос у беззащитных граждан с Ближнего Востока: «Когда всё закончится хорошо?» Но ответа по ту сторону границы нет.

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