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«Они просто камуфлируют проблему: косметолог рассказала об эффективности патчей для глаз
Источник материала: ОНТ
Патчи для глаз – популярное косметическое средство. Насколько оно эффективно, телеканалу «МИР24»
Она добавила, что использовать патчи лучше всего летом, поскольку зимой они способны пересушить кожу и усугубить ее проблемы. Перед использованием средства следует провести тест на менее нежном участке кожи – это поможет исключить аллергическую реакцию.
Фото: pexels
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Патчи для глаз – популярное косметическое средство. Насколько оно эффективно, телеканалу «МИР24» рассказала врач-косметолог Марият Мухина. Она добавила, что...
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