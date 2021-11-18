«Они просто камуфлируют проблему: косметолог рассказала об эффективности патчей для глаз

Источник материала: ОНТ

Патчи для глаз – популярное косметическое средство. Насколько оно эффективно, телеканалу «МИР24» рассказала врач-косметолог Марият Мухина.

Она добавила, что использовать патчи лучше всего летом, поскольку зимой они способны пересушить кожу и усугубить ее проблемы. Перед использованием средства следует провести тест на менее нежном участке кожи – это поможет исключить аллергическую реакцию.

Фото: pexels





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