ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Они просто камуфлируют проблему: косметолог рассказала об эффективности патчей для глаз

18.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Они просто камуфлируют проблему: косметолог рассказала об эффективности патчей для глаз

Патчи для глаз – популярное косметическое средство. Насколько оно эффективно, телеканалу «МИР24» рассказала врач-косметолог Марият Мухина.

Она добавила, что использовать патчи лучше всего летом, поскольку зимой они способны пересушить кожу и усугубить ее проблемы. Перед использованием средства следует провести тест на менее нежном участке кожи – это поможет исключить аллергическую реакцию.

Фото: pexels


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патчи для глаз – популярное косметическое средство. Насколько оно эффективно, телеканалу «МИР24» рассказала врач-косметолог Марият Мухина. Она добавила, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тенор Тарас Присяжнюк: Конфликт развязать очень легко, а разрешить его очень трудно
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by