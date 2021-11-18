Кому нельзя есть имбирь?

Источник материала: ОНТ

Имбирь часто добавляют в различные блюда, однако этот полезный продукт следует исключить из рациона некоторым людям, рассказала изданию «Вести Подмосковья» заслуженный врач России Ольга Шарапова.

Нутрициолог Ксения Пустовая добавила, что имбирь следует аккуратно употреблять людям с гипертонией, аллергией и заболеваниями крови, а также беременным.

Фото: pexels





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