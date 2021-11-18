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Кому нельзя есть имбирь?
Источник материала: ОНТ
Имбирь часто добавляют в различные блюда, однако этот полезный продукт следует исключить из рациона некоторым людям,
Нутрициолог Ксения Пустовая добавила, что имбирь следует аккуратно употреблять людям с гипертонией, аллергией и заболеваниями крови, а также беременным.
Фото: pexels
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Имбирь часто добавляют в различные блюда, однако этот полезный продукт следует исключить из рациона некоторым людям, рассказала изданию «Вести Подмосковья»...
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