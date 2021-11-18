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Секретари Совбезов стран СНГ обсудили ситуацию на польской границе
Источник материала: ОНТ
Ситуацию с гуманитарным кризисом на польской границе обсуждали сегодня в Москве на уровне Советов безопасности государств-участниц СНГ. Одной из основных стала тема наращивания военного контингента и техники вблизи с границами Беларуси. Действия Польши наши союзники называют провокацией и намеренной агрессией. Может ли за этим последовать коллективный ответ?
Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств-участниц СНГ проходит сегодня на фоне сразу нескольких обостренных ситуаций, которые складываются внутри и вокруг интеграционного объединения. Вызовы, исходящие с территории Афганистана, перманентное противостояние Азербайджана и Армении, усиление критики и давления на Россию. И новый очаг нестабильности – польская граница. О Беларуси сегодня говорили, что в связи с гуманитарным кризисом именно наша страна стала форпостом во всём Восточно-Европейском регионе.
Повышение Польшей «агрессивных ставок» на границе с Беларусью, применение спецсредств, водометов, слезоточивого газа, безусловно, требует разъяснений. Не только Минск и Москва, но и наши партнеры по СНГ выступают с жесткой критикой подобных действий и настаивают на прекращении провокаций. Десятки тысяч польских военных, тяжелая техника и авиация, американские танки в 15 километрах – все это, по мнению участников заседания, только усиливает напряжение и демонстрирует незаинтересованность стран НАТО в скорейшем урегулировании кризиса.
Непосредственная близость – это сейчас всего пара метров нейтральной полосы у погранперехода «Кузница». Действия Польши нарушают не только международные договоренности в области гуманитарного права, но и в области безопасности. Например, обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на нашей стороне может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Беларуси. И никакого отношения к защите так называемых демократических ценностей это не имеет. Притом что последний опыт такой защиты, констатировали сегодня секретари Советов безопасности, уже стал проблемой и для стран СНГ.
Но мировое сообщество, похоже, занято сейчас не анализом собственных ошибок, а тем, что гораздо удобнее – навешиванием ответственности за свои новые просчёты на других. Сотни погибших в Кабуле – не предмет разговора, главная тема аналогичного сегодняшнему в Москве заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке – как наказать Беларусь за то, что она спасает женщин и детей. Минск считает это очередным инструментом для дальнейшего давления на нашу страну и способом провокации, в том числе и нашего главного союзника – России. В случае обострения ситуации, в соответствии с общей военной доктриной, региональная группировка войск Союзного государства может быть развернута в считанные часы. В режиме повышенной готовности сейчас и белорусские войска.
Кстати, изначально задачу не поддаваться на провокации поляков и не идти на развязывание вооруженного конфликта перед силовиками поставил именно Александр Лукашенко. Беларусь, как и Россия, все еще рассчитывает решить проблему дипломатическими методами. Хотя некоторые аналитики в Москве уверены, что Варшава нормальный язык уже перестала понимать.
Они не говорят, потому что, оказывается, ничего не видят. Эти офтальмологические проблемы ООН сегодня тоже много обсуждали в Москве. Хотя Россия и сама хорошо знакома с таким диагнозом коллективного Запада. Они, например, видят, как российская техника якобы стягивается к Украине, но не замечают, как Киев начинает снова утюжить Донбасс. Наверное, и там, и на границе с Польшей, по мнению США и европейцев, сейчас страдают какие-то «неправильные люди».
Участники Совбеза СНГ договорились отслеживать текущую оперативную обстановку и обмениваться информацией по ситуации на польской границе. Западным партнёрам обещана адекватная реакция в случае обострения военно-политической обстановки и дальнейшего наращивания внешнего силового присутствия у белорусских границ.
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Ситуацию с гуманитарным кризисом на польской границе обсуждали сегодня в Москве на уровне Советов безопасности государств-участниц СНГ. Одной из основных стала...
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