Секретари Совбезов стран СНГ обсудили ситуацию на польской границе

Источник материала: ОНТ

Ситуацию с гуманитарным кризисом на польской границе обсуждали сегодня в Москве на уровне Советов безопасности государств-участниц СНГ. Одной из основных стала тема наращивания военного контингента и техники вблизи с границами Беларуси. Действия Польши наши союзники называют провокацией и намеренной агрессией. Может ли за этим последовать коллективный ответ?





Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств-участниц СНГ проходит сегодня на фоне сразу нескольких обостренных ситуаций, которые складываются внутри и вокруг интеграционного объединения. Вызовы, исходящие с территории Афганистана, перманентное противостояние Азербайджана и Армении, усиление критики и давления на Россию. И новый очаг нестабильности – польская граница. О Беларуси сегодня говорили, что в связи с гуманитарным кризисом именно наша страна стала форпостом во всём Восточно-Европейском регионе.

Повышение Польшей «агрессивных ставок» на границе с Беларусью, применение спецсредств, водометов, слезоточивого газа, безусловно, требует разъяснений. Не только Минск и Москва, но и наши партнеры по СНГ выступают с жесткой критикой подобных действий и настаивают на прекращении провокаций. Десятки тысяч польских военных, тяжелая техника и авиация, американские танки в 15 километрах – все это, по мнению участников заседания, только усиливает напряжение и демонстрирует незаинтересованность стран НАТО в скорейшем урегулировании кризиса.

Станислав Зась, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности: «Вынужден констатировать, что для государств ОДКБ уровень военной опасности не снижается. На это указывает и расширение войсковых группировок стран альянса, развитие их военной инфраструктуры и активизация военной деятельности в непосредственной близости от западных границ наших государств».

Непосредственная близость – это сейчас всего пара метров нейтральной полосы у погранперехода «Кузница». Действия Польши нарушают не только международные договоренности в области гуманитарного права, но и в области безопасности. Например, обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на нашей стороне может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Беларуси. И никакого отношения к защите так называемых демократических ценностей это не имеет. Притом что последний опыт такой защиты, констатировали сегодня секретари Советов безопасности, уже стал проблемой и для стран СНГ.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России: «Что стало закономерным финалом 20 лет безответственной политики США и их союзников. Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка как в военно-политическом, так и в социальном плане. Если властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию».

Но мировое сообщество, похоже, занято сейчас не анализом собственных ошибок, а тем, что гораздо удобнее – навешиванием ответственности за свои новые просчёты на других. Сотни погибших в Кабуле – не предмет разговора, главная тема аналогичного сегодняшнему в Москве заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке – как наказать Беларусь за то, что она спасает женщин и детей. Минск считает это очередным инструментом для дальнейшего давления на нашу страну и способом провокации, в том числе и нашего главного союзника – России. В случае обострения ситуации, в соответствии с общей военной доктриной, региональная группировка войск Союзного государства может быть развернута в считанные часы. В режиме повышенной готовности сейчас и белорусские войска.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «У нас есть части постоянной готовности, которые по решению Главнокомандующего выдвинутся в кратчайшие сроки, займут, по-военному говоря, на картах определенные рубежи, районы для адекватного реагирования для того, чтобы ответить и не допустить этих провокаций, захвата, не дай бог, конечно, территорий. У нас есть и сухопутные войска, ракетные части, войска артиллерии, есть авиация, которая находится на боевом дежурстве, определены площадки "подскока". Если, конечно, горячие головы вздумают развязать конфликт, они получат, говоря простым языком, очень сильно».

Кстати, изначально задачу не поддаваться на провокации поляков и не идти на развязывание вооруженного конфликта перед силовиками поставил именно Александр Лукашенко. Беларусь, как и Россия, все еще рассчитывает решить проблему дипломатическими методами. Хотя некоторые аналитики в Москве уверены, что Варшава нормальный язык уже перестала понимать.

Армен Гаспарян, политолог: «Я считаю, что это запредельное скотство. Дело даже не в том, что такие меры в 21 веке применяются к несчастным людям. Здесь не нужны дополнительные комментарии. И польское руководство, которое отдает подобного рода приказы, должно вызывать только презрение у любого нормального человека. Здесь главное, на мой взгляд, в другом. 10 лет последних ЕС рассказывал о том, что существуют базовые ценности. Это не только права человека. Собственно, Беларусь это на себе испытала в прошлом году в августе. Всю плешь проели рассказами о том, что вы не соблюдаете права одной отдельно взятой Тихановской на жарку котлет. Дело в базовой ценности – права мигрантов. Потому что Европа создала вокруг этого религиозный культ. Только храма не хватает. Вот сейчас они есть. Самые что ни на есть мигранты. Там дети присутствуют и женщины, которых морозят на границе, обливают водой, еще и используют какие-то химикаты. И хоть бы одна гнусь в Брюсселе что-то по этому поводу сказала».

Они не говорят, потому что, оказывается, ничего не видят. Эти офтальмологические проблемы ООН сегодня тоже много обсуждали в Москве. Хотя Россия и сама хорошо знакома с таким диагнозом коллективного Запада. Они, например, видят, как российская техника якобы стягивается к Украине, но не замечают, как Киев начинает снова утюжить Донбасс. Наверное, и там, и на границе с Польшей, по мнению США и европейцев, сейчас страдают какие-то «неправильные люди».

Участники Совбеза СНГ договорились отслеживать текущую оперативную обстановку и обмениваться информацией по ситуации на польской границе. Западным партнёрам обещана адекватная реакция в случае обострения военно-политической обстановки и дальнейшего наращивания внешнего силового присутствия у белорусских границ.

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