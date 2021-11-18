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Савиных: действия Польши на границе ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей

18.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Савиных: действия Польши на границе ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей

Не остались в стороне от происходящего и белорусские депутаты. Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания по международным делам выражает серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации на границе.

 Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы возмущены действиями польской стороны, использующей водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, стремящихся к мирной жизни. Эти недопустимые действия, противоречащие международным обязательствам, добровольно взятым на себя странами Европейского союза, ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей. В целях недопущения дальнейшей эскалации напряженности и спасения человеческих жизней мы призываем международные организации и прежде всего органы самого Европейского союза принять безотлагательные меры для решения миграционного кризиса. Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев как действенного инструмента урегулирования возникшей проблемы».


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Не остались в стороне от происходящего и белорусские депутаты. Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания по международным делам выражает...
 
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