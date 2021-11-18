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Савиных: действия Польши на границе ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей
Источник материала: ОНТ
Не остались в стороне от происходящего и белорусские депутаты. Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания по международным делам выражает серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации на границе.
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Не остались в стороне от происходящего и белорусские депутаты. Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания по международным делам выражает...
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