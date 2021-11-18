Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения опекунства над ней

Источник материала: ОНТ

Американская исполнительниц Бритни Спирс рассказала , как изменилась ее жизнь после прекращения 13-летнего опекунства отца над певицей.

По словам Спирс, она радуется мелочам жизни – возможности иметь банковскую карточку или ключи от машины.

Вместе с тем исполнительница отметила, что не хочет быть жертвой, и добавила, что она сильная женщина.

Фото: Instagram / britneyspears





Подписывайтесь на нас в Telegram