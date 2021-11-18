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Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения опекунства над ней

18.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения опекунства над ней

Американская исполнительниц Бритни Спирс рассказала, как изменилась ее жизнь после прекращения 13-летнего опекунства отца над певицей.

По словам Спирс, она радуется мелочам жизни – возможности иметь банковскую карточку или ключи от машины.

Вместе с тем исполнительница отметила, что не хочет быть жертвой, и добавила, что она сильная женщина.

Фото: Instagram / britneyspears


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Американская исполнительниц Бритни Спирс рассказала, как изменилась ее жизнь после прекращения 13-летнего опекунства отца над певицей. По словам Спирс, она...
 
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