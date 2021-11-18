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Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения опекунства над ней
Источник материала: ОНТ
Американская исполнительниц Бритни Спирс
По словам Спирс, она радуется мелочам жизни – возможности иметь банковскую карточку или ключи от машины.
Вместе с тем исполнительница отметила, что не хочет быть жертвой, и добавила, что она сильная женщина.
Фото: Instagram / britneyspears
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Американская исполнительниц Бритни Спирс рассказала, как изменилась ее жизнь после прекращения 13-летнего опекунства отца над певицей. По словам Спирс, она...
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