ЕС выделит 700 тысяч евро для беженцев на белорусско-польской границе

Источник материала: ОНТ

Сегодня, после очередных контактов на высшем уровне, в Еврокомиссии приняли решение о выделении финансовых средств для помощи беженцам. Речь идёт о сумме в 700 тысяч евро. 200 тысяч адресуется отделению Белорусского Красного Креста для закупки предметов первой необходимости, ещё 500 тысяч – на иные гуманитарные цели.





Сообщение это широко не афишируется, информация появилась в рассылке решений Еврокомиссии. Кроме описания, в тексте приводится заявление комиссара по управлению кризисными ситуациями Янеза Ленарчича: «ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы помочь облегчить страдания людей, оказавшихся на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон к этой большой группе беженцев и мигрантов для оказания им срочной помощи».

Однако проблема для Еврокомиссии, по крайней мере до сегодняшнего дня, заключалась в том, что Польша буквально заблокировала доступ в приграничную зону и для простых людей, и для журналистов, и для официальных лиц. Известно, что для оценки ситуации туда не смогли даже добраться представители Еврокомиссии. Накануне в Польшу приехала Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека. На границу её не допустили, визит ограничился посещением небольшого гуманитарного объекта в приграничье, организованного местными волонтёрами. Поэтому комиссар обошлась достаточно дипломатичными формулировками – без традиционной критики в адрес Минска, но и без обвинений Варшавы.

Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека: «Мы должны говорить о том, как решить эту ситуацию. Конечно, это крайне политически чувствительная ситуация, но в то же время мы должны учитывать человеческое достоинство, права человека и международное право».

В самой Польше реакция на происходящее среди простых людей гораздо острее, чем в высоких кабинетах еврочиновников. Глава мусульманской общины в Польше Томаш Мискевич заявляет, что поведение Варшавы выходит за все границы права и человечности.

Неожиданное, конечно, для польского политика заявление сделал даже экс-президент республики Александр Квасневский, но в эфире оппозиционного власти телеканала.

Александр Квасневский, экс-президент Польши: «Нам нужно немного смягчить язык в отношении Беларуси. Говорить о гибридной войне – явное преувеличение. Часть людей на границе в отчаянии, агрессивна. В отношении них нужно вести себя согласно миграционным правилам».

Тактика официальной Варшавы сдерживает реакцию многих европейских политиков, однако те методы, которые используются против людей, просящих убежище, постепенно рушит всеобщее молчание. Янник Жадо, один из кандидатов на пост президента Франции, открыто выступил в защиту людей и за разрешение кризиса путем принятия Евросоюзом всех беженцев без исключения.

Многие европейские эксперты согласны с тем, что текущие события – результат так называемой политики открытых дверей, которая была провозглашена Евросоюзом в разгар сирийской войны. Именно массовый приём мигрантов сформировал представление у людей, которые всё ещё находятся в странах, где велись боевые действия, что и сегодня ЕС принимает всех подряд.

Миграционную политику необходимо срочно корректировать, утверждает депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт, а пока по-человечески обращаться с теми, кто поверил европейским политикам.

Пока же один из главных инструментов и способов восстановления порядка в приграничной зоне и деэскалации ситуации, по словам в том числе и европейских политиков, находится в необходимости восстановить прямые контакты между всеми заинтересованными сторонами. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

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