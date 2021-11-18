В Минске простились с народным артистом БССР Виктором Чернобаевым

Источник материала: ОНТ

Минске простились с народным артистом БССР Виктором Чернобаевым" class="one-news__figure-img">

В Минске простились с блистательным оперным басом Виктором Чернобаевым. Ушёл в 91 год, оставив так много. Семье народного артиста БССР сегодня переданы соболезнования Президента. Александр Лукашенко отметил, что творческий путь кумира – яркий пример служения отечественной культуре. Больше полувека он петь на сцену выходил.





Голос безбрежный сегодня вновь разливался под сводами Большого театра. Опера «Садко», ария Варяжского гостя – в 1958 году первая на борту «корабля» жизни, по нотам расписанной. Чернобаев своим редчайшим басом-буффо заслужил море народной любви.

Олег Мельников, заслуженный артист Беларуси: «При встрече со мной он так говорил: "Олежка, смотрю на тебя и узнаю себя в молодости". Весёлый был человек. Я никогда не видел его грустным. Доброта, сердечность проявлялись в его работе, в его творчестве, в его искусстве. Всегда был помощником молодым».

Уроженец Новороссийска грезил бескрайними водными просторами. Собирался в «мореходку». Детская красивая мечта разбилась о ненастье – война, эвакуация. В 15 лет Чернобаев в токари пошёл. И так сквозь рифы – в Московскую консерваторию. В солисты.

Наталья Руднева, народная артистка Беларуси: «Я ещё помню, когда у нас в театре шла "Русалка". И он выходил Мельником. О, шикарно просто! Не верится, что его нет. Казалось, что человек – бессрочный. Побольше бы таких людей, я думаю, что нам бы гораздо легче жилось».

Уже раритетные кадры. ОНТ. 2008 год. Чернобаев отмечал полвека «в гриме». Около 100 ролей. В 80 лет «оперный капитан» объявил, что завершает свою «кругосветку» – уходит со сцены. Эту финальную сцену в Большом театре человек-эпоха поставил сам.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР: «С такими великими артистами, как Виктор Максимович, прощаются в стенах родного театра. Так ему хотелось. Это его последнее желание. 53 года служения – большой след в белорусском искусстве. Он останется в наших сердцах».

Чернобаев открыл своё бескрайнее «море» – мировые оперные подмостки. Для него звуком волн стали аплодисменты, а криком чаек – зрительское «браво». Упокоился народный артист на Лесном кладбище в Минске. Рядом с верной спутницей – супругой.

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