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В Минске простились с народным артистом БССР Виктором Чернобаевым
Источник материала: ОНТМинске простились с народным артистом БССР Виктором Чернобаевым" class="one-news__figure-img">
В Минске простились с блистательным оперным басом Виктором Чернобаевым. Ушёл в 91 год, оставив так много. Семье народного артиста БССР сегодня переданы соболезнования Президента. Александр Лукашенко отметил, что творческий путь кумира – яркий пример служения отечественной культуре. Больше полувека он петь на сцену выходил.
Голос безбрежный сегодня вновь разливался под сводами Большого театра. Опера «Садко», ария Варяжского гостя – в 1958 году первая на борту «корабля» жизни, по нотам расписанной. Чернобаев своим редчайшим басом-буффо заслужил море народной любви.
Уроженец Новороссийска грезил бескрайними водными просторами. Собирался в «мореходку». Детская красивая мечта разбилась о ненастье – война, эвакуация. В 15 лет Чернобаев в токари пошёл. И так сквозь рифы – в Московскую консерваторию. В солисты.
Уже раритетные кадры. ОНТ. 2008 год. Чернобаев отмечал полвека «в гриме». Около 100 ролей. В 80 лет «оперный капитан» объявил, что завершает свою «кругосветку» – уходит со сцены. Эту финальную сцену в Большом театре человек-эпоха поставил сам.
Чернобаев открыл своё бескрайнее «море» – мировые оперные подмостки. Для него звуком волн стали аплодисменты, а криком чаек – зрительское «браво». Упокоился народный артист на Лесном кладбище в Минске. Рядом с верной спутницей – супругой.
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В Минске простились с блистательным оперным басом Виктором Чернобаевым. Ушёл в 91 год, оставив так много. Семье народного артиста БССР сегодня переданы...
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