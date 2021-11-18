За что такие деньги? Топ-6 квартир в сталинках Минска с шикарными ремонтами

Источник материала: Myfin

Минска с шикарными ремонтами" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2021/11/1637210462420950.jpg">

Салинка недалеко от Ратуши

Но на качественные квартиры ставят самые высокие цены на рынке. Хотя недавно мы уже разбирались, что без ремонта сталинку можно купить не дороже новостройки . Но далеко не все они остаются со старой отделкой. Так что вместе с Domovita.by показываем, как выглядят интерьеры в элитных квартирах, которые пытаются продать вплоть до $4 тысяч за квадрат.

Редкая однокомнатная квартира в сталинском доме рядом с Ратушей и Купаловским метро. Здесь 37 квадратных метров общей площади и большая 9-метровая кухня. Квартиру продают за $109 тысяч, по $2 930 за квадрат.

Вместе с расположением здесь предлагают основательный ремонт с новой стяжкой, выровненными стенами, полностью замененными коммуникациями. А также интерьером в скандинавском стиле с бельгийским ламинатом, частично облицованными деревом и керамогранитом стенами, а также современная кухня с матовыми темными фасадами.

Двухкомнатная квартира на улице между стадионом Динамо и Центральным вокзалом в составе квартала, который образуют Ворота Минска. Из жилья общей площадью 57 квадратов здесь сделали евротрешку с двумя небольшими отдельными спальнями и просторной кухней-гостиной.

Также как и в предыдущем варианте заменили все коммуникации, а еще поставили трехкамерные стеклопакеты и кондиционеры. Стены внутри квартиры облицованы декоративным кирпичом и штукатуркой.

Продают со всей мебелью и техникой, которую можно найти на фото в объявлении . За жилье просят $145 тысяч, по $2 500 за метр.

Двухкомнатная квартира по индивидуальному дизайнерскому проекту, где совместили кухню с гостиной, а спальню отделили прозрачными перегородками со шторами. Пространство здесь выдержано в светлых тонах, рабочая зона на кухне обустроена у окна, вся мебель встроена.

Автор пишет, что обустроенная гардеробная в спальне, встроенный шкаф в прихожей, мебель в ванной создают особый функционал и удобство использования пространства.

Жилье оценивают в $188 тысяч, по $2 800 за квадратный метр.

Эту 64-метровую квартиру превратили в очень просторную двухкомнатную с небольшой комфортной спальней и огромной гостиной с кухонным оборудованием, спрятанным в нише.

Сама она находится в доме возле Площади Победы, с телебашней во дворе, куда выходят окна и балкон. Здесь совершенно новый светлый ремонт и просторный четырехметровый санузел.

Квартиру оценивают в $185 тысяч, почти по $2 900 за квадрат.

Послевоенный дом после капитального ремонта возле парка Горького вдоль трамвайных путей Ульяновской улицы. На этаже здесь только две квартиры, одна из них — эта трехкомнатная на $73 квадрата.

Здесь ремонт сделан еще в стиле тучных нулевых с массивными элементами, рисунками на обоях и многоуровневым потолком. Но и сейчас это все еще выглядит хорошо, потому что использовались импортные материалы, натуральные дерево и кожа.

За квартиру хотят $155 тысяч, по $2 100 за квадрат.

Как ни странно, за четырехкомнатную с самой большой площадью просят самую большую сумму с одного квадратного метра из квартир в этом топе — $3 600. А так как здесь 80 квадратов, то за всю квартиру выходит $289 тысяч.

Однако здесь отличная планировка с 3 изолированными комнатами, большая кухня-гостиная, гардеробная и даже постирочная.

Высота потолков выше обычной: 3,2 метра. А также здесь два французских балкона с видом на парк Янки Купалы перед Белгосцирком.

В квартире гипсовая лепнина, полы из дубового паркета, кухня из массива со всей встроенной техникой и вся остальная мебель с фотографий.