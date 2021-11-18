За что такие деньги? Топ-6 квартир в сталинках Минска с шикарными ремонтами

Но на качественные квартиры ставят самые высокие цены на рынке. Хотя недавно мы уже разбирались, что без ремонта сталинку можно купить не дороже новостройки. Но далеко не все они остаются со старой отделкой. Так что вместе с Domovita.by показываем, как выглядят интерьеры в элитных квартирах, которые пытаются продать вплоть до $4 тысяч за квадрат.
Редкая однокомнатная квартира в сталинском доме рядом с Ратушей и Купаловским метро. Здесь 37 квадратных метров общей площади и большая 9-метровая кухня. Квартиру продают за $109 тысяч, по $2 930 за квадрат.
Вместе с расположением здесь предлагают основательный ремонт с новой стяжкой, выровненными стенами, полностью замененными коммуникациями. А также интерьером в скандинавском стиле с бельгийским ламинатом, частично облицованными деревом и керамогранитом стенами, а также современная кухня с матовыми темными фасадами.
Двухкомнатная квартира на улице между стадионом Динамо и Центральным вокзалом в составе квартала, который образуют Ворота Минска. Из жилья общей площадью 57 квадратов здесь сделали евротрешку с двумя небольшими отдельными спальнями и просторной кухней-гостиной.
Также как и в предыдущем варианте заменили все коммуникации, а еще поставили трехкамерные стеклопакеты и кондиционеры. Стены внутри квартиры облицованы декоративным кирпичом и штукатуркой.
Продают со всей мебелью и техникой, которую можно найти на фото в объявлении. За жилье просят $145 тысяч, по $2 500 за метр.
Двухкомнатная квартира по индивидуальному дизайнерскому проекту, где совместили кухню с гостиной, а спальню отделили прозрачными перегородками со шторами. Пространство здесь выдержано в светлых тонах, рабочая зона на кухне обустроена у окна, вся мебель встроена.
Автор пишет, что обустроенная гардеробная в спальне, встроенный шкаф в прихожей, мебель в ванной создают особый функционал и удобство использования пространства.
Жилье оценивают в $188 тысяч, по $2 800 за квадратный метр.
Послевоенный дом после капитального ремонта возле парка Горького вдоль трамвайных путей Ульяновской улицы. На этаже здесь только две квартиры, одна из них — эта трехкомнатная на $73 квадрата.
Здесь ремонт сделан еще в стиле тучных нулевых с массивными элементами, рисунками на обоях и многоуровневым потолком. Но и сейчас это все еще выглядит хорошо, потому что использовались импортные материалы, натуральные дерево и кожа.
За квартиру хотят $155 тысяч, по $2 100 за квадрат.
Как ни странно, за четырехкомнатную с самой большой площадью просят самую большую сумму с одного квадратного метра из квартир в этом топе — $3 600. А так как здесь 80 квадратов, то за всю квартиру выходит $289 тысяч.
Однако здесь отличная планировка с 3 изолированными комнатами, большая кухня-гостиная, гардеробная и даже постирочная.
Высота потолков выше обычной: 3,2 метра. А также здесь два французских балкона с видом на парк Янки Купалы перед Белгосцирком.
В квартире гипсовая лепнина, полы из дубового паркета, кухня из массива со всей встроенной техникой и вся остальная мебель с фотографий.