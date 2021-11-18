В доте в Барановичском районе обнаружены два обгоревших тела

Источник материала: БелТА

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в доте обнаружили два обгоревших тела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Сообщение об обнаружении двух обгоревших тел в наземном сооружении дота (долговременной оборонительной точки) поступило спасателям от дежурного Барановичского ГОВД 17 ноября в 16.07. Подразделения МЧС не привлекались.

Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.-0-