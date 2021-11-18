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В доте в Барановичском районе обнаружены два обгоревших тела

18.11.2021 08:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в доте обнаружили два обгоревших тела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Сообщение об обнаружении двух обгоревших тел в наземном сооружении дота (долговременной оборонительной точки) поступило спасателям от дежурного Барановичского ГОВД 17 ноября в 16.07. Подразделения МЧС не привлекались.

Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение об обнаружении двух обгоревших тел в наземном сооружении дота (долговременной оборонительной точки) поступило спасателям от дежурного Барановичского...
 
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