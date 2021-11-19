На пешеходном переходе на ул. Семеняко в Минске автомобиль сбил женщину

Источник материала: ОНТ

Минске автомобиль сбил женщину" class="one-news__figure-img">

Легковой автомобиль сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе на ул. Семеняко в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 17 часов 30 минут 18 ноября. Nissan, за рулем которого находился 53-летний мужчина, ехал по ул. Маршала Лосика со стороны ул. Мачульского. При повороте направо на ул. Семеняко автомобиль сбил 35-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Telegram