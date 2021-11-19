Дуда рано или поздно позвонит Лукашенко – мнение политического аналитика Юрия Шевцова

Источник материала: ОНТ

Президент Польши Анджей Дуда рано или поздно будет вынужден позвонить Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.





Юрий Шевцов: «Вообще-то, рано или поздно позвонит Дуда. А что ему останется делать? Ведь как бы они сегодня ни обижались за вчерашний звонок Меркель Александру Григорьевичу, а вопрос-то, в общем-то, решен. И эти беженцы могут быть отправлены в Германию, или куда там будет решено, напрямую Брюсселем, Берлином и Минском, минуя Польшу. Таким образом, получается, огромный кризис на границе, ради которого поляки сдвинули чуть ли не пол своей армии, он будет решен все равно через их голову, он уже решен. Их методы решения этого кризиса оказались неприемлемы для Брюсселя и Берлина. А это значит, что вся их стратегия набить себе цену за счет конфронтации на Востоке, даже такой смехотворной, как с этими несчастными курдами, она мало срабатывает. Ну дадут им денег, но уже будет слишком очевидно, что еще множество мер конфронтационных с нами, которые они пообъявляли для решения миграционного кризиса, они являются информационным пузырем. Но ведь жизнь продолжится, и войны все равно у нас с ними не будет. А значит, рано или поздно Польше надо будет бежать вслед за Германией и выстраивать отношения с Беларусью. А значит – придется звонить».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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