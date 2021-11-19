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Дуда рано или поздно позвонит Лукашенко – мнение политического аналитика Юрия Шевцова
Источник материала: ОНТ
Президент Польши Анджей Дуда рано или поздно будет вынужден позвонить Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Президент Польши Анджей Дуда рано или поздно будет вынужден позвонить Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего...
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