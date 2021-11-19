Аналитик Шевцов: мы наблюдаем закат идеи антирусского блока во главе с Польшей, и Беларусь сдерживает этот польский авантюризм

Источник материала: ОНТ

После урегулирования миграционного кризиса на белорусско-польской границе начинает умирать давняя авантюрная идея поляков создать антирусский блок между Балтийским и Черным морями. Теперь Польша будет вынуждена также выстраивать новую политику – более умеренную и более жизнеспособную. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.





Юрий Шевцов: «На наших глазах происходит закат идеи, которая лет 40 владела Польшей. Идеи создания большого антирусского блока под каким-то названием на месте бывшей Речи Посполитой, во главе с Польшей. Он мог называться Балтийско-черноморское содружество или Союз стран межморья, по-разному. Смысл шел в формировании антирусского блока, который возглавит Польша, благодаря которому начнется дальнейшее выдавливание России на север. Польша займет благодаря этому блоку положение главного континентального союзника Соединенных Штатов, и в рамках Европейского союза Польша станет примерно сопоставима по влиянию с Францией или Италией, даже, может, с Германией. Вот сегодня на наших глазах этими событиями, которые произошли, и тем, как наметилось урегулирование этого миграционного конфликта через голову Польши, сегодня мы видим, я думаю, начало конца этой идеи. Потому что в ходе того, что происходит, этого урегулирования миграционного, у нас выстраиваются напрямую отношения с ядром Европейского союза. Элементом этих отношений теперь становится сдерживание польского авантюризма. Без Беларуси этот блок невозможен, просто в силу географии, невозможно тогда построить жесткий барьер между двумя морями, невозможно создать критическую массу, которая стратегически будет в состоянии выдерживать сложные отношения с Россией и с Германией. Поэтому, я думаю, вслед за урегулированием этого миграционного кризиса мы увидим вскоре еще несколько кризисов, которые приведут к тому, что Польша должна будет начать новую стратегию своего развития, более умеренную и более жизнеспособную. Мы, по сути, останавливаем новый Карибский кризис. Или переживаем новый Карибский кризис и останавливаем потенциально очень разрушительный процесс, мы останавливаем распространение на всю территорию между Черным и Балтийским морем, грубо говоря, Донбасса».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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