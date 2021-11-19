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Шевцов: у Беларуси есть право трактовать польские гранаты, взрывающиеся на территории нашей страны, как акт военной агрессии

19.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шевцов: у Беларуси есть право трактовать польские гранаты, взрывающиеся на территории нашей страны, как акт военной агрессии

Польские гранаты, взрывающиеся на территории Беларуси, могли бы трактоваться нашей страной как акт военной агрессии. Этого не произошло исключительно из нежелания белорусской стороны выводить конфликт на уровень пограничного. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.


Юрий Шевцов: «Если бы мы хотели так трактовать [как акт военной агрессии], мы имели бы основания. И это только наше нежелание выводить конфликт на уровень пограничного удерживает этот конфликт в рамках миграционного».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Польские гранаты, взрывающиеся на территории Беларуси, могли бы трактоваться нашей страной как акт военной агрессии. Этого не произошло исключительно из...
 
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