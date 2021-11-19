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Шевцов: у Беларуси есть право трактовать польские гранаты, взрывающиеся на территории нашей страны, как акт военной агрессии
Источник материала: ОНТ
Польские гранаты, взрывающиеся на территории Беларуси, могли бы трактоваться нашей страной как акт военной агрессии. Этого не произошло исключительно из нежелания белорусской стороны выводить конфликт на уровень пограничного. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Шевцов: у Беларуси есть право трактовать польские гранаты, взрывающиеся на территории нашей страны, как акт военной агрессии
Польские гранаты, взрывающиеся на территории Беларуси, могли бы трактоваться нашей страной как акт военной агрессии. Этого не произошло исключительно из...
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