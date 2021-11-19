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Почему Польша и Литва относятся к курдским беженцам хуже, чем к беглым оппозиционерам? Отвечает политический аналитик Юрий Шевцов

19.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему Польша и Литва относятся к курдским беженцам хуже, чем к беглым оппозиционерам? Отвечает политический аналитик Юрий Шевцов

Курдские беженцы, которые были союзниками НАТО во время войны в Ираке, не нужны их бывшим братьям по оружию полякам и литовцам. С другой стороны, в Польше и Литве ждут белорусских оппозиционеров, которых можно использовать как инструмент против Беларуси и России. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.


Юрий Шевцов: «Восточноевропейские страны, включая Литву, они себя слишком любят. Они себя полагают бывшими колониями России, которые освободились, устремились к Западу, стали частью Запада. У них, восточных европейцев, нет вины и чувства ответственности за планету, в том числе за более слабые народы. Для Литвы и Польши, которые воевали вместе с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, эти курды – это их братья по оружию. Но они их бросают в данном случае. Почему? Просто из политических соображений, что им сегодня надо конфликтовать с Беларусью. Для них это нормально, потому что у них нет вот этого ощущения субъектности, они просто ищут поддержки сеньора. Поэтому им условный наш оппозиционер ближе, потому что он является их инструментом, как они видят, во внешней политике относительно Беларуси и России. А их брат по оружию им сегодня так же безразличен, как американцам был в начале эвакуации из кабульского аэропорта, когда люди падали с самолетов».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Курдские беженцы, которые были союзниками НАТО во время войны в Ираке, не нужны их бывшим братьям по оружию полякам и литовцам. С другой стороны, в Польше и Литве...
 
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