Юрий Шевцов: беженцы на границе – это не террористы, а средний класс, прозападно настроенные люди, которых предали США

Источник материала: ОНТ

Люди, пытавшиеся попасть в Европу через белорусско-польскую границу – это не мигранты, а именно беженцы, которым у них на родине угрожает опасность. Более того, многие из них – это люди, работавшие с США во время американской оккупации Ирака. Сейчас эти представители среднего класса, часто с полученным на Западе образованием, просто хотят спасти свои жизни. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.



Эксперт ответил на вопрос, представляют ли беженцы опасность для белорусов.

Юрий Шевцов: «Пока они не создали ни малейших проблем. Есть и заявление на этот счет Министра внутренних дел. Хочу обратить внимание на особенность именно этих людей, которые идут через нас, в частности – курдов из Ирака. Курды – такой народ, который говорит на индоевропейском языке. Славянские, германские, романские языки – это индоевропейские языки, то есть они в языковом плане нам ближе, чем арабы или турки. С другой стороны, это народ, разделенный, у которого нет своей государственности, но он очень многочисленный. Их около 40 миллионов на Ближнем Востоке. И они постоянно воюют за свою независимость. Никак им это не удается, но опыт бесконечной войны у них в крови. С другой стороны, во время последних войн в Ираке, точнее, тех войн, который Соединенные Штаты вели против Ирака, курды выступили союзниками Соединенных Штатов. Во время последней войны, которая завершилась оккупацией Ирака, курды выступили своего рода туземной пехотой, которая вышла с гор, из Курдистана, и заняла множество городов в Ираке в пользу Соединенных Штатов и их союзников. И потом во все годы оккупации Ирака они составляли очень важную силу, которая поддерживала Соединенные Штаты. В ходе этих многих лет совместной борьбы с Соединенными Штатами против общих врагов курды породили внутри себя целый социальный слой, который является носителями западных ценностей и западного образа жизни. В отличие от арабов, которые воюют с США очень часто под лозунгами радикального ислама, как ИГИЛ или шииты под своими шиитскими религиозными лозунгами, курды этим не заняты».

Как отметил политический аналитик, курды были прозападно настроены, а после ухода американцев из Ирака оказались в непростой ситуации, даже в смертельной опасности.

Юрий Шевцов: «Они просто как бы жили, если можно так сказать, под властью США. И когда США стали уходить из Ирака, а они почти полностью ушли, то курды оказались в гораздо более сложной ситуации, чем были до прихода США. Раньше у них был просто конфликт межэтнический между арабами и курдами, а сегодня на них еще смотрят как на коллаборантов, которые работали на США последние годы. Они сами, те люди, которые близки к американской администрации и даже входили в ее состав, сами не хотят жить в этой атмосфере, которая возникает после ухода американцев. Это напоминает кабульский аэропорт. Вообще, это полная аналогия. Поэтому, те, кто через нас пытаются попасть в Германию, вот эти курды, это, в основном, прозападно настроенные люди, очень часто – люди, которые от немцев почти не отличаются. Они, часто, получили образование на Западе, многие из них имеют специальности такие же, как и мы. Вот, например, я сегодня утром читал слова одного курда, который несколько суток сидел возле колючей проволоки польской, как-то он попал, что ни туда, ни сюда не мог выйти. Выяснилось, журналист ведущего телеканала в Ираке. То есть, это люди, которые хотят на Запад в силу того, что им нет места в том Ираке, который возникает на руинах разрушенной американцами страны. Это люди, которые вряд ли могут составить проблему нам. Они не настроены на конфликты просто априори, они хотят жить, как живут люди в Европе».

Шевцов согласился с тезисом, что Беларусь для беженцев, по сути, представляет собой транзитный аэропорт.

Юрий Шевцов: «Именно так. Это не дикая орда, которая идет грабить Германию. Это средний класс. Им остаться в Ираке жить в этом новом, который возникает сейчас, – это смертельно».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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